كين: هدفنا الفوز بكأس العالم والإجازات أصبحت قصيرة!

هاري كين يشكو قصر الإجازة ويؤكد على هدف إنجلترا بتحقيق كأس العالم.

أكد هاري كين نجم توتنهام على أن منتخب إنجلترا يعد ضمن الفرق المرشحة للحصول على بطولة كأس العالم القادمة في قطر 2022.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن منتخب بلاده يستطيع الذهاب بعيدًا، وانتقد فيها قلة الإجازات التي يحصل عليها الأسود الثلاثة.

وقال كين: "الأمر صعب بكل تأكيد، لكن عليك أن تتعامل معه، أنا في حالة جيدة بدنيًا لكن يجب أن اتأقلم عقليًا، في السنوات الأخيرة كانت الإجازة ثلاثة أو أربعة أسابيع فقط، علينا أن نستغل ذلك الوقت لنعيد شحن طاقتنا".

وأضاف: "قبل كأس العالم الأخيرة لم يتخيل أحد أننا سننافس لكننا لعبنا بعقلية الفوز، الآن الأمر مختلف، سندخل للبطولة ونحن أحد أضلاع المربع الذهبي في النسخة الماضية".

وأضاف: "وصلنا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية والآن نحن ضمن الفرق المرشحة للحصول على كأس العالم، وعلينا العمل بقوة تجاه ذلك".

وأكمل: "لعبنا كأس الأمم دون أن نتعرض لخسارة واحدة، وأظهرنا قدرتنا على التعامل مع الضغوط، وهدفنا هو الفوز بكأس العالم".

جدير بالذكر أن إنجلترا كانت قد تعرضت لتوها لهزيمة قاسية برباعية نظيفة من المجر في دوري الأمم الأوروبية.