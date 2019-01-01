كين: مستوى توتنهام لم يكن على قدر التوقعات

هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير يطالب زملائه بالتحسن خلال الفترة المقبلة عقب الخسارة من ليفربول.

طالب النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير زملائه ونفسه بالتحسن خلال الفترة المقبلة عقب خسارة الفريق مساء الأمس من ليفربول في الجولة العاشرة من البريمرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق لم يكن على قدر التوقعات في الفترة الأخيرة.

وقال كين: "لقد شاهدتم الطريقة التي بدأنا بها المباراة، بدأنا اللقاء وكانت نيتنا أن نضع عليهم الكثير من الضغط وساعدنا ذلك في تسجيل الهدف المبكر".

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وأضاف: "حاولنا القيام بكل شيء من أجل تحقيق الفوز بالمباراة لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كنا نريده، الأمر مؤلم بكل تأكيد".

وأكمل: "كلما تعرضت للخسارة تجد أن الأمر محبط، ونحن نبحث عن الوصول لمستوى أفضل في الدوري الإنجليزي فمستوانا لم يكن على قدر التوقعات في الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما تقدم توتنهام في الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين.