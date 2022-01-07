كين في تشيلسي ولوكاكو إلى توتنهام .. سيناريو يرضي الجميع بلندن !

حالة من الجدل أثارها النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تشيلسي الفترة الأخيرة، بعد تصريحه حول عدم شعوره بالراحة داخل ستامفورد بريدج.

تشيلسي قرر إعادة اللاعب إلى حصونه مرة أخرى الصيف الماضي من إنتر، في صفقة كلفته حوالي 115 مليون يورو.

البداية كانت نارية للعملاق البلجيكي، لكنه تعرض للإصابة وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، ليأتي تصريحه الأخير ليزيد الأمور اشتعالًا.

ربما اعتذر لوكاكو وتدارك الموقف مع مدربه توماس توخيل، لكنه لا يعني أن الأزمة انتهت بشكل كامل، وقد يدرس اللاعب الرحيل بنهاية الموسم.

ولذلك يظهر سيناريو جديد قد يرضي لوكاكو نفسه ويعوض تشيلسي عن رحيل صفقته الضخمة..

معاناة كين

الجميع يعلم أن النجم الإنجليزي هاري كين، أراد الرحيل عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل المنافسة على البطولات.

وكالعادة رفض توتنهام كل محاولات سيتي، ليستمر صاحب الـ28 سنة ويقدم أحد أسوأ مستوياته مع الفريق اللندني منذ فترة طويلة.

صدق أو لا تصدق، هاري كين الذي اعتاد على الفتك بكل الخصوم في الدوري الإنجليزي، سجل 4 أهداف فقط بالبطولة حتى الآن في 17 مباراة، وأحرز 11 هدفًا بكل البطولات بشكل عام.

وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن كين لم يعد لديه ما يقدمه مع توتنهام، ويحتاج لتجربة أخرى أكثر إثارة لاستعادة مستواه وتحقيق طموحاته.

الحديث عن تشيلسي يبدو منطقيًا إلى درجة كبيرة، لأن البلوز ربما يبحثون عن مهاجم جديد في حالة رحيل لوكاكو واستمرار عدم تفاهمه مع توخيل، ولكن أين يذهب البلجيكي؟

طوق النجاة

لوكاكو قدم أفضل مستوياته الممكنة طوال مسيرته مع فريقه السابق إنتر، تحت قيادة أنطونيو كونتي المدرب الحالي لتوتنهام.

ربما سارت الأمور بهذه الطريقة حتى تحدث الصفقة التبادلية بين الطرفين، والتي سترضي الجميع بصورة مذهلة.

اللاعب تراجع مستواه هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف فقط في 19 مباراة بكل البطولات.

توتنهام لديه كين الذي لا يشعر بالسعادة، ونفس الأمر بالنسبة للوكاكو في تشيلسي، البلوز سيحتاجون للبديل ولا يوجد أفضل من الذي يمتلكه توتنهام.

وتوتنهام كذلك سيحتاج إلى بديل كين، لتتجه الأنظار نحو لوكاكو، الذي سيعمل مع مدربه المفضل الذي أفضل ما لديه مع إنتر.

العقبة الوحيدة أمام هذه الصفقة، هي ابتعاد توتنهام عن المنافسة على البطولات، ولكن لو تقدم النادي بمشروع مقنع للوكاكو يضمن له هذا الميزة، لن يتردد لحظة في اتخاذ هذه الخطوة التي سترضي كل الأطراف.

كين عمره 28 سنة ونفس الأمر للوكاكو، البلجيكي قيمته السوقية 100 مليون يورو وهو نفس الحال مع كين، فهل هناك سيناريو أفضل من ذلك؟

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