كين عن ساري: لم أتعرف إليه بعد

الإيطالي الواعد يركز على يورو تحت 21 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى مويسي كين مهاجم يوفنتوس الواعد ومنتخب إيطاليا تحت 21 عاماً، تحفزه للفوز على بلجيكا والتأهل لنصف نهائي كأس أمم أوروبا للشباب.

وقال كين في المؤتمر الصحفي:"نحن متحفزين بنسبة 100%، المباراة مع بولندا باتت من الماضي والآن نركز على مواجهة بلجيكا".

وأضاف:"ستكون واحدة من أكبر المباريات في مسيرتي، ونتمنى أن نخرج بنتيجة جيدة، بلجيكا فريق عظيم، ولكننا نعرف قوتنا وجودتنا".

وتابع:"لا أملك دوراً مفضلاً، المدرب على حق حين يقول ذلك. المباريات التي لعبتها مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ساعدتني كثيراً، وارتداء القميص الأزرق يمنحني دفعة أكبر، اللعب لإيطاليا هو الحافز".

وعن المدرب الجديد ليوفي ماوريتسيو ساري قال:"لم أحصل على فرصة مشاهدة مؤتمره الصحفي لأني أركز هنا على تلك المباريات، بمجرد أن تنتهي البطولة الأوروبية سأنال فرصة التعرف إليه".

وكان الأزوري الصغير قد خسر أمام بولندا بهدف نظيف، ليحتل المركز الثاني بـ3 نقاط بفارق الاهداف عن إسبانيا، فيما يحتل منتخب بولندا الصدارة بـ6 نقاط.

وتنقسم البطولة إلى 3 مجموعات، يتأهل المتصدر مباشرةً وأفضل أصحاب المركز الثاني إلى نصف النهائي.