كين: بوتشيتينو محق في غضبه من لاعبي توتنهام

سبيرز مرة جديدة يفرط في التقدم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد هاري كين، قائد توتنهام، أن مدربه ماوريسيو بوتشيتينو محق في غضبه بعدما فرط الفريق في التقدم على أوليمبياكوس مساء الأربعاء.

وتقدم سبيرز بهدفين نظيفين على مضيفه اليوناني، ولكن الأخير نجح في التعادل بالشوط الثاني وانتزاع نقطة ثمينة في افتتاح المنافسات الأوروبية.

وقال كين مع "بي بي سي": "يمكن رؤية سبب غضب المدرب، الرجل معنا منذ خمس سنوات ونحن نكرر بعد نفس الأخطاء".

وأضاف: "لسنا صغاراً، أو نفتقد للخبرات، نلعب لقاءات كبرى مع المنتخب والنادي، يجب أن نتحسن، هذا ما يجب فعله".

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وفرط سبيرز في التقدم للمرة الثانية هذا الموسم بعدما كان متقدماً بهدفين أيضاً على أرسنال في ديربي لندن، ولكن المدفعجية عدلوا الكفة.

ويلعب توتنهام السبت المقبل أمام ليستر سيتي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.