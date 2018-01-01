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دوري أبطال أوروبا

كين: التعادل مع برشلونة ليست نتيجة سيئة

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تعادل بطعم التأهل بالطبع

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى الثنائي، هوجو لوريس، وهاري كين، لاعبا توتنهام الإنجليزي، عن سعادتهم بالفوز ببطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجحت الديوك اللندنية، في التأهل بعد التعادل مع برشلونة في كامب نو، بهدف لكل فريق بفضل هدف البرازيلي لوكاس مورا.

وفشل إنتر في الفوز على إيندهوفن الهولندي، بالتعادل بهدف لكل فريق، لينتقل لمسابقة الدوري الأوروبي، بعد تفوق الديوك عليهم في المواجهات المباشرة، بعد التعادل بنفس الرصيد من النقاط.

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الحارس الفرنسي تحدث عقب نهاية اللقاء: "لقد ساعدنا فريق إيندهوفن، لقد كانت الأمور صعبة بعدما سكنت شباكنا هدف مبكر، لكننا حافظنا على ربطة جأشنا، وقدمنا أداء جيد، كنا نريد أن نعبر رغم عدم الفوز".

وتابع: "الروح بين اللاعبين كانت كبيرة وكنا نستحقها، الجماهير أصدرت صخب كبير وكنا نعرف أن الأمور ستمر بتلك الطريقة".

بينما أضاف المهاجم وهداف الفريق، هاري كين: "لم نحصل على فرص عديدة، لكننا نجحنا في تسجيل الهدف، وكنا نلعب من أجل تسجيل أهداف أكثر، لم نكن متأكدين إذا تغيرت النتيجة هناك أم لا".

وأنهى الإنجليزي: "كنا نلعب من أجل التأهل، التعادل في الخارج أمام برشلونة ليست نتيجة سيئة".

وواصل توتنهام التفوق مع ليفربول على الأندية الإيطالية، بعدما تأهل الثنائي على حساب نابولي وإنتر.

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