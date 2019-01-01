كين: أشعر بالقلق تجاه قدرات ماجواير الدفاعية في بعض الأحيان

أسطورة مانشستر يونايتد السابق قلق من مدافع فريقه الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى أسطورة مانشستر يونايتد، روي كين قلقه من قدرات مدافع الشياطين الحمر الجديد هاري ماجواير.

وانضم ماجواير إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً، من ليستر سيتي في صفقة بلغت 80 مليون إسترليني، ليصبح أغلي مدافع في العالم.

وقال كين في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أنه يؤدي عمله بشكل طيب، ولكن على الجانب الدفاعي لدي بعض الملاحظات عنه".

وواصل: "أشعر بالقلق عند دورانه وقت تغيير اللعب، أتذكر في كرة الهدف الأول لكريستال بالاس لم يقم بالأساسيات المطلوبة في مركزه والتغطية خلف زميله".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا أشعر بالقلق، وأريد تنبيهه إلى أخطائه".

المدافع صاحب الـ 26 عاماً، شارك مع الشياطين الحمر في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، وحصل على إشادة من الكثيرين في بعض منها.

جدير بالذكر أن ماجواير يتواجد حالياً رفقة المنتخب الإنجليزي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.