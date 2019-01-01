كين: أريد الفوز بالبطولات مع توتنهام

كين لم يحقق أي بطولة في تاريخه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد هاري كين، نجم توتنهام، أنه يسعى لقيادة الفريق لتحقيق الألقاب بالفترة المقبلة بعد العمل الكبير لتكوين تشكيلة تنافسية طوال الأعوام الماضية على حد تعبيره.

ويحتل توتنهام الترتيب الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز ووصل لنصف نهائي كأس كاراباو، بالإضافة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال كين مع "سكاي": "دائماً ما أكدت أن هدف اللاعب المحترف هو تحقيق البطولات، لن يكون هناك شعور أفضل من التتويج مع هؤلاء اللاعبين". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "عملنا طوال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة بجدية لجعل توتنهام فريق ينافس على البطولات كل موسم، نحن حاضرون في كل البطولات".

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وأكمل الهداف: "نملك أفضلية في ذهاب كاراباو، ولسنا بعيدين بالدوري، ومتواجدون بعد في كأس الاتحاد ودوري الأبطال، حتى الآن الموسم يمضي جيداً".

وتحدث كين عن عدم تدعيم سبيرز صفوفه الصيف الماضي: "المدرب لم يكن يريد التعاقد مع لاعبين من أجل فقط إضافة اسماء، وكان سعيداً بالمتواجدين, وهذا أسعدنا".

وأتبع: "هذا يظهر مدى ثقته في الحاضرين وهذا زاد من ثقتنا بأنفسنا كثيراً، الجميع يعمل بجدية، حتى المصابين".

وعن مباراة مانشستر يونايتد المقبلة: "نركز فقط على أنفسنا، مروا بفترات ليست طيبة في بداية الموسم، والآن تحسنوا، سيكون لقاء صعب لأنه يثقون في أنفسهم، ولكن نملك جماهيرنا".

ويستضيف توتنهام مانشستر يونايتد في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.