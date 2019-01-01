كيني دالجليش: رغم سحر ميسي ليفربول قادر على العودة

أسطورة فريق ليفربول كيني دالجليش يؤكد قدرة الريدز في العودة أمام فريق برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كيني دالجليش أسطورة فريق ليفربول على قدرة فريقه في العودة بالنتيجة أمام برشلونة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الأسبق للريدز وأكد خلالها أن تاريخ ليفربول يسمح له بالعودة في النتيجة أمام برشلونة في لقاء الثلاثاء.

لوفرين: نحن ليفربول ونستطيع العودة ضد برشلونةhttps://t.co/uLxP2cPN45 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٦ مايو ٢٠١٩

وقال دالجليش: "بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة، ومن الصعب على أي فريق أن يسجل أربعة أهداف أمام برشلونة، لكنني لا أزال مؤمن أن المباراة لن تنتهي، ولا يزال هنا القليل من الأمل".

وأضاف: "كلوب قال إنه شعر أن فريقه قدم أفضل أداء خارج ملعبه منذ عامين، ومن الصعب للغاية أن أستطيع مجادلته في ذلك، لقد قدموا مباراة كبيرة فعلًا".

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وأكمل: "ليفربول يمتلك تاريخًا كبيرًا من العودة في النتائج، لما لا يتكرر الأمر رغم امتلاك برشلونة لميسي الذي لا يبدو عليه علامات السن ويستمر في تقديم أفضل ما لديه".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب نو كان قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة سجل منها سواريز هدفًا وميسي هدفين.