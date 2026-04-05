أعرب برام فان بولين وكينيث بيريز عن استيائهما التام من جوزيب سوتالو، وذلك خلال برنامج «Dit Was Het Weekend» علىقناة ESPN. وفي هذا السياق، قارن المدافع السابق لفريق PEC زفول اللاعب الكرواتي باللاعب المستعار من أياكس نيك فيرشورين، الذي نال إعجابه بالفعل.

"لقد تلقى الإطراء عدة مرات"، هكذا بدأ القائد السابق لفريق PEC حديثه عن اللاعب المعار من أياكس. "إنه يرمي بنفسه أحيانًا كالمجنون من أجل بعض الكرات. هناك الكثير من المدافعين في الدوري الهولندي يمكنهم أن يتعلموا منه."

"لا يتردد في أي صراع، حتى لو كان أحيانًا أعمى بعض الشيء ويسقط على الأرض بسرعة. لكنه يرمي بنفسه حقًا من أجل كل شيء، كما أنه يقرأ جيدًا متى سيتم التسديد. إنه لا يسقط من أجل السقوط"، يواصل.

ومع ذلك، يرى فان بولين أيضًا بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين في حيازة الكرة لدى المدافع الشاب لفريق فولندام، الذي قدم مباراة جيدة يوم الأحد ضد فينورد (0-0). لكنه يرى أنه قوي جدًا من الناحية الدفاعية، بل ويصفه في هذا الجانب بأنه أفضل من منافسه في أياكس، سوتالو.

"أجده أفضل دفاعياً، نعم. في الدفاع البحت"، يخلص فان بولن، ثم يحاول بيريز إدخال بعض التوضيح بالإشارة إلى أن سوتالو عليه الدفاع هذا العام في مساحات واسعة جداً، وهو أمر كان أقل شيوعاً تحت قيادة فاريولي.

"أنت تقول ذلك لأنك ترى سوتالو يلعب الآن في مساحات واسعة. لكن سوتالو تحت قيادة فاريولي كان مدافعًا جيدًا جدًا"، يضيف الدنماركي، ثم يشير فان بولين إلى أن فولندام يدافع أحيانًا في مساحات واسعة وأن فيرشورين قادر على ذلك بشكل جيد.

"لكن الطريقة التي يتحرك بها سوتالو عند هدف فان روي، هذا شيء لا تراه أبدًا مع فيرشورين"، يتابع فان بولين، ثم يقاطعه بيريز. "نعم، لكن سوتالو يفتقر بشكل كبير إلى هذه الطريقة في اللعب. سوتالو غير مناسب للعب في أياكس بهذه الطريقة. لكنه كان مدافعاً ممتازاً تحت قيادة فاريولي. الدفاع في المساحات الضيقة يسهل الأمور على الجميع. هذا منطقي"، يختتم اللاعب السابق في أياكس.