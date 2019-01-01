كينيث أوميرو لجول : أيوبي سيقود نيجيريا لحصد كأس أمم أفريقيا

أليكس أيوبي قادراً على قيادة المنتخب النيجيري لتحقيق هذا الانجاز، وقيادة نيجيريا إلى تحقيق البطولة القارية

خاص جول

كشف اللاعب النيجيري كينيث أوميرو لاعب نادي ليجانس الإسباني الحالي والمعار له من نادي تشيلسي الإنجليزي عن فرص منتخب بلاده في حصد لقب كأس أمم أفريقيا التي ستقام العام المقبل.

أوميرو أكد في تصريحاته أن أليكس أيوبي قادراً على قيادة المنتخب النيجيري لتحقيق هذا الانجاز، وقيادة نيجيريا إلى تحقيق البطولة القارية.

اللاعب النيجري قال في تصريحاته لموقع جول أن أيوبي تحسن بشكل كبير، وبالتأكيد ذلك يؤثر على المنتخب النيجيري الذي ينتظر اداء لاعب كبير مثله. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وواصل اللاعب تصريحاته لجول، مشيراً إلى أن أيوبي يمتلك إمكانيات فنية جيدة، تجعله قادراً على تقديم أداء أفضل في المستقبل.

عن المنافسة على اللقب القاري قال أوميرو أن نيجيريا لديها فرصة كبيرة لحصد هذا اللقب، خاصة وأن الفريق يوجد به العديد من اللاعبين الشباب الجيدون، بجانب الجهاز الفني المميز.

🎙️كلوب: "ثقتي في اللاعبين كبيرة بشكل لا يمكن تخيله".



(📸:IG/liverpoolfc) pic.twitter.com/AKOX9LlfSh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

اللاعب أكمل : بالتأكيد سنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل منتخب بلادنا، وما نحتاجه فقط هو العمل بكل قوة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وكان أوميرو قد أنضم للمنتخب النيجيري في عمر الـ19 عاماً، وتواجد في مباراة بلاده أمام منتخب كوت ديفوار، وبالتحديد شارك أمام الفيل الإيفواري ديديه دروجبا.

وعن هذه المواجهة قال لجول، كانت ليلة رائعة بالتأكيد، وأربته انني معجب به جداً، وإنني مشجع لتشيلسي، وطالبني وقتها بقديم كل ما لدي من أجل الوصول إلى هدفي.