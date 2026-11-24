تلقى عملاق الرياض النصر "ضربة جديدة"؛ وذلك خلال مواجهة نادي السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء.
النصر يستضيف السد على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وفي هذا السياق.. تعرض النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، لإصابة عضلية في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة الآسيوية الكبيرة ضد السد.
وبسبب هذه الإصابة؛ اضطر الجهاز الفني للنصر إلى سحب كومان من أرضية الملعب، مع إدخال عبدالله الحمدان بدلًا منه.
تعليق طبي على "إصابة" كينجسلي كومان
ومن ناحيته.. تحدث الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن معاناة كومان مع الفريق النصراوي الكبير.
الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن إصابة النجم الفرنسي جاءت على مستوى "العضلة الخلفية"؛ بسبب الانطلاقة، في ظل تاريخ الإصابات الذي يعاني منه اللاعب.
وأضاف الشهراني: "الطاقم الطبي واللاعب!.. من الواضح أنهم يعرفون أن إصابة كومان ضد السد؛ هي نفسها التي غيبته عن النصر في الفترة الماضية".
وطالب بضرورة تقييم إصابة كينجسلي كومان بشكل جيد، حتى ولو كانت مجرد شد ضد السد؛ من أجل تقديم العلاج المناسب له، وضمان عدم تكرارها من جديد.
وشدد ثامر الشهراني على أن إصابة كومان، إذا كانت عبارة عن "تمزق عضلي"؛ فإنه سيغيب من 10 إلى 14 يومًا في أفضل الأحوال، بينما قد تصل فترة غيابه إلى 4 أسابيع أو شهر ونصف في أسوأ الظروف.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".