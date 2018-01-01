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دوري أبطال أوروبا

كيميش: أهدافي في مرمى ريال مدريد جعلتني أدرك قيمتي

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هدفان هزا شباك الملكي بأقدام جوشوا كيميش

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

استرجع جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، ذكريات مقابلة الفريق مع ريال مدريد الموسم الماضي ومدى تأثيرها على نضوجه الكروي.

وكان الفريقان تقابلا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز ريال مدريد ذهاباً 1-2 وتعادلا إياباً 2-2 وسجل كيميش في كلا اللقاءين.

وقال الدولي الألماني مع "سبورت 1": "بالنسبة لي كان لقاء مهم لأنني علمت فيه قدرتي على التنافس على أعلى المستويات".

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وأضاف: "أهدافي أمام ريال مدريد لحظات تاريخية ولن أنساها أبداً، حتى عندما أرى الصور الآن أتحمس رغم عدم تأهلنا".

ولعب كيميش دوراً محورياً في صفوف بايرن ميونخ هذا الموسم بتنقله بين عدة مراكز ما بين خط الوسط والدفاع.

وتوقف الدوري الألماني بالوقت الراهن بسبب موسم الأعياد والعطلة الشتوية ويستأنف في منتصف شهر يناير المقبل.

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