"فليك وضعه كظهير أيمن" .. أسطورة بايرن ميونخ يشكك في "العالمي" كيميش

خلال فترة التوقف الدولي الطويلة الأخيرة، اشتعل الجدل حول دور كيميش. فقد شارك نجم بايرن ميونخ في أولى مباريات دوري الأمم الأوروبية تحت قيادة المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا يورجن كلوب، ثم ترك قائمة الاتحاد الألماني المكوّنة من 44 لاعبًا وفق ما كان متفقًا عليه، على الرغم من رغبته في البقاء. وبرز لاعبون آخرون في وسط الملعب، ما دفع كلوب إلى محاولة إنهاء الجدل في مهده.

لكن هامان لا يزال غير مقتنع. فهو لا يعتقد أن كيميش جيد بما يكفي للحفاظ على مكانه في وسط الملعب مع ألمانيا على المدى الطويل.

وقال في برنامج Sky 90: «ومع ذلك، فإن مدرب برشلونة الحالي (هانزي فليك، المحرر)، ومدرب إنجلترا الحالي (توماس توخيل، المحرر)، والمدرب السابق لمنتخب ألمانيا، يوليان ناجلسمان، جميعهم أشركوه في مركز الظهير الأيمن».

وتساءل هامان عمّا إذا كان كيميش فعلًا «عالمي المستوى»، لأن: «أهم مركز في كرة القدم هو وسط الملعب. إنه غرفة المحرّكات، حيث تُحسم المباريات كسبًا أو خسارة. ثلاثة مدربين يمتلكون قدرات استثنائية أشركوه جميعًا في مركز الظهير الأيمن. والآن يريد أحدهم أن يقول لي إنه عالمي المستوى في الوسط؟».

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وعلى الرغم من أنه لا يتوقع أن يتجاوز توم بيشوف، زميله في بايرن ميونخ، كيميش سريعًا، فإن هامان يفضّل لاعبين آخرين: «بيشوف لاعب رائع، لا شك في ذلك. لكنني سأكون متحفظًا بشأن ما إذا كان لاعبًا يمكنه اللعب في الوسط. أما بالنسبة لي، فلا شك أنه إذا لعبنا نهائي كأس أوروبا غدًا، فإن بافلوفيتش ونميشا سيكونان أساسيين في الوسط».

وفي النهاية كان حكم هامان على كيميش، صاحب الـ31 عامًا، صريحًا: «أعتقد أن مسألة شارة القيادة ستُحسم من تلقاء نفسها في النهاية لأن لاعبين آخرين سيلعبون».

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لوتار ماتيوس يرى الأمر بشكل مختلف. فقد استغل زميل هامان السابق في بايرن ميونخ وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ألمانيا تغطية ما بعد مباراة فوز بايرن ميونخ الكبير على لايبزيج بنتيجة 6-1 في الدوري الألماني يوم السبت على Sky ليمتدح كيميش.

وقال إن كيميش «قائد مطلق. ليس اليوم فقط، بل منذ سنوات. ومن يكون قائدًا في بايرن يمكنه أن يكون قائدًا في المنتخب الوطني أيضًا. وهو مهم جدًا».

ماتيوس يأمل أن ينتهي الجدل حول كيميش «تدريجيًا»

ووفقًا لماتيوس، ارتكب ناجلسمان أيضًا خطأً كبيرًا بعدم إشراك «قائده» في المركز الصحيح في كأس العالم. وأضاف: «إنه يقوم بأمور حاسمة. بطاقته وشخصيته وحضوره. جودته الرياضية والكروية تجعله لا غنى عنه في أي فريق».

وهو يأمل الآن «أن ينتهي هذا الجدل تدريجيًا. فهو يمتلك كل ما يلزم لأداء هذا الدور ليس في بايرن فقط، بل في المنتخب الوطني أيضًا».