كيليني: يوفنتوس يمضي في طريق مستقيم

كيليني يعرب عن سعادته بانتصار يوفنتوس على روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب المدافع جورجيو كيليني عن سعادته بانتصار يوفنتوس مساء السبت على ضيفه روما، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان ماندزوكيتش قد قاد يوفنتوس لتحقيق انتصار هام على حساب ضيفه روما بهدف مقابل لا شيء، في قمة الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.

وقال كيليني عقب المباراة: "كان من الممكن أن نسجل عددًا أكبر من الأهداف في شوط المباراة الثاني، إلا أن أولسن كان بارعًا حقًا، المهم أننا حققنا الفوز.

وأضاف: "يوفنتوس يسير في طريق مستقيم، نعلم إلى أين نذهب، ونتمنى أن يستمر الحال كذلك حتى نهاية الموسم، أثق في المجموعة الموجودة من أجل تحقيق الكثير.

وقال أليجري في لقاء ما بعد المباراة إنه سعيد جدًا بما يقدمه الجميع في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يعمل كمجموعة واحدة، والجميع يلعب على مستوى التحدي.

يذكر أن ماريو ماندزوكيتش قد سجل هدف الفوز على روما برأسية رائعة، ليستمر في تقديم الأهداف الحاسمة ليوفنتوس كعادته هذا الموسم.