كيليني يكشف موعد اعتزاله

كيليني غائب بداعي الإصابة

كشف قائد يوفنتوس جيورجيو كيليني عن الموعد الذي حدده لاعتزال اللعب، كما وضح الخطوة التالية له بعد ترك الملاعب.

كيليني غائب منذ انطلاقة الموسم الجاري بعد خضوعه لجراحة في الركبة قد تبعده حتى الأسابيع الأخيرة.

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وقال كيليني مع "لاجازيتا": "سألعب بضعة أعوام أعتقد، سنتين أو ثلاثة ثم أعتزل، تعجبني فكرة العمل كإداري، أكبر خطأ نرتكبه كلاعبين هو أننا نظن أننا جاهزين عند الاعتزال".

وأضاف: "ندخل مجال عمل جديد ولا نملك الخبرات الكافية، الأمر مثل الألعاب، أنتم تجمع أجزاء معاً لتصبح جاهزاً يوماً ما، لا تعجبني فكرة التدريب".

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وأكمل الإيطالي: "دوري الأبطال؟ نفتقد بعض الحظ، في السنوات الأخيرة خسرنا مباريات بطريقة غريبة، أياكس، بايرن، ريال مدريد، ولكن القصة لم تنته بعد".

وعن إمكانية تواجده في اليورو المقبلة: "نعم سأكون حاضراً إذا لم يتغير أو يحدث شيئاً ما، مانشيني اتصل بي وقت الإصابة وأكد ثقته في".

وأشاد كيليني بزميله باولو ديبالا: "كان يملك الفرصة للرحيل ولكن قرر البقاء ورفع مستواه هنا، يحمل شارة القيادة بفخر ويستحقها، يمكنه أن يصبح مثل نيدفيد، تريزيجيه وكامورانيزي، جزء هام من تاريخ يوفنتوس".

ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام ليتشي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.