كيليني: أتعلم من رونالدو ويذكرني بفيدرر وبولت

كيليني أصبح قائد يوفنتوس برحيل بوفون

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، بزميله كريستيانو رونالدو، وقال إنه يتعلم منه أشياء كثيرة منذ وصوله لصفوف السيدة العجوز الصيف الماضي.

وأصبح كيليني هو حامل شارة القيادة في الفريق بعد رحيل جيانلويجي بوفون، الحدث الذي تزامن مع تعاقد الفريق مع رونالدو بداية الموسم الجاري.

وقال كيليني في حوار مع "لا ستامبا": "الحلول مكان جيجي ليس سهلاً، كقائد أنت لا تقوم بوظيفة غيرك ولكن تحافظ على التوازن، خصوصاً عندما تمتلك لاعبين بخلفيات ثقافية مختلفة".

وأتبع: "وصول رونالدو أمر أثار انتباهي، أنا شخص يحب الملاحظة، ووجود بجانبي الفترة الماضية جعلني ألاحظ شخصيته القيادية، يذكرني بفيدرر وبولت".

وأضاف الإيطالي: "يملك تلك الصفة الإضافية التي تساعد، أنا لا أسعى لمحاكاته ولكن لتوسعة مداركي والتعلم منه".

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وعن الروح الانتصارية في يوفنتوس: "أتذكر ما قاله هوجو لوريس بعد الفوز بكأس العالم عن صعوبة إيجاد الدافع، مرينا بأمر مشابه بعد 2006 أيضاً".

وختم: "اللاعبون الإيطاليون وقتها عادو متخمين بالانتصار، ولكن في يوفي الأمر يختلف، الفوز هنا في حد ذاته هو الراحة التي نبغاها".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي.