كيليني يزيد مشاكل إيكاردي مع جماهير إنتر

جورجيو كيليني قائد يوفنتوس يزيد المشاكل بين النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قائد إنتر المجرد من شارة قيادته وبين جماهير فريقه بعد متابعته على "انستجرام

فيسبوك تويتر علي رفعت

زاد النجم الإيطالي الكبير جورجيو كيليني قائد يوفنتوس من الخلاف الدائر حاليًا بين النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الحالي وقائد الفريق السابق وبين جماهير النيراتزوري.

جاء هذا عقب أن قام كيليني بمتابعة إيكاردي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" وهو ما منح الجماهير سببًا اضافيًا ليغضبوا من الأرجنتيني رغم أنه لم يقم بأي شيء.

وكان نادي إنتر قد أعلن عن تجريد إيكاردي من شارة قيادة الفريق التي حملها طيلة السنوات الماضي فجأة وبدون إبداء أسباب واضحة لذلك القرار.

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وتكهنت تقارير صحفية عديدة أن يكون السر خلف ذلك القرار أن النادي اكتشف توقيع اللاعب على عقودًا مع فريقًا آخر أثناء مفاوضاته لتجديد تعاقده مع النيراتزوري.

وكانت مفاوضات تمديد تعاقد إيكاردي مع نادي إنتر قد تعقدت بشكل واضح في الفترة الأخيرة بعد أن تأخرت إدارة النادي في النجاح بالوصول لاتفاق مع اللاعب وزوجته واندا نارا.

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جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد استبعد من مواجهة الفريق التي خاضها بالأمس في النمسا ضد رابيد فيينا في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.