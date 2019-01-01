كيليني: أليجري قد يعود ليوفنتوس وأتمنى فشل كونتي في إنتر

يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، حزنه لمغادرة ماسيمليانو أليجري تدريب الفريق وأكد على عدم معرفته بالمدير الفني الذي سيأتي لخلافته في الأيام المقبلة.

ورحل أليجري في الأسبوع الماضي عن تدريب يوفنتوس، ورُشحت عدة اسماء لخلافته مثل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وماوريتسيو ساري من تشيلسي.

وقال كيليني مع "توتوسبورت": "تصلني كمية كبيرة من الرسائل يومياً عن هوية المدرب الجديد، أنا هاديء ولا أعرف شيء أكثر منكم، ولكن مقتنع أن يسأتي اسماً كبيراً يكمل الانتصارات".

وأضاف: "أليجري رحل في الوقت المناسب، فعل شيء غير قابل للتكرار، لن أتعجب إذا عاد من جديد بعد عدة سنوات، يحب الفريق والعكس صحيح أيضاً".

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🔢 فيرمينيو مع ليفربول هذا الموسم :



🔴 لعب : 45 مباراة .

⚽️ أحرز : 16 هدفًا.

🅰️ صنع : 7 أهداف. pic.twitter.com/yFavoyOYDb — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

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وحول إمكانية تدريب أنطونيو كونتي لإنتر: "أمر يحزنني، ولكن تلك الحياة، أتفهم الاحترافية، رؤيته في النيراتزوري شيء غريب، لست ناقداً، ولكن تربطني به علاقة خاصة".

وأكمل: "في تشيلسي شجعته، في إنتر لا يمكنني فعل ذلك، أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام ولكن لا يفوز بأي شيء هناك".

وعاد كيليني بالحديث للقاء أياكس: "لم أكن حاضراً وعدد من اللاعبين عانوا من الإصابات مثل خضيرة وكوستا ورونالدو، أتمنى إعادة لقاء الذهاب ولو مائة مرة، كانت لتختلف الظروف".

وعن ميعاد اعتزاله: "سأكون في الخامسة والثلاثين بحلول أغسطس، سألعب عاماً أو أثنين آخرين، من الصعب ثلاثة، أريد الاستمرار في مجال الإدارة الرياضية، لا أفكر في التدريب".

وختم كيليني بالحديث عن كريستيانو رونالدو: "هو أفضل من الآخرين، كان مهماً لمليء الفراغ الذي تركه بوفون، مثال للجميع يحتذى به، اندمج في المدينة بشكل مثالي وتعلم اللغة، حتى والدته أقابلها كثيراً في المدينة".

ويلعب يوفنتوس مساء الأحد اللقاء الأخير له في بطولة الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفاً على سامبدوريا.