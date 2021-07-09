كيليني: هذا ما حدث بيني وبين ألبا.. ومانشيني مجنون!

جورجيو كيليني ينهي الجدل ويكشف ما دار بينه وبين جوردي ألبا.

انتشرت لقطات مزاح جورجيو كيليني، قائد إيطاليا، مع جوردي ألبا، قائد منتخب إسبانيا، عند إجراء قرعة تسديد ركلات الترجيح في مباراة المنتخبين في نصف نهائي يورو 2020.

انتشار اللقطات والحديث عنها كثيرًا استدعى تفسيرًا من كيليني نفسه.

ماذا قال كيليني؟

تحدث جورجيو، مدافع يوفنتوس، إلى الاتحاد الإيطالي وقال عن لقطته مع ألبا: "الكثير قيل عما حدث".

وتابع قائد إيطاليا "كنا نجري قرعة تسديد ركلات الترجيح، الحكم قال إن جهة العملة واحدة حمراء وأخرى زرقاء؛ حينما جاءت النتيجة على الجانب الأحمر أعتقد جوردي أنها لصالحه لكنني مزحت معه وقولت إنها ليست كذلك".

وواصل كيليني عن صورته مع لوكاتيلي عقب التأهل "بعد أول ركلة كنت محبطًا، تبادلنا مشاعر ستبقى للأبد وفي النهاية احتضنا بعضنا وبكينا".

وكان مانويل لوكاتيلي قد أضاع أول ركلة ترجيح لصالح إيطاليا لكنها تأهلت على حساب إسبانيا 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الإضافي والأصلي 1-1 في نصف النهائي.

ماذا ينتظر إيطاليا؟

تستعد إيطاليا حاليًا لمواجهة إنجلترا في النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن يوم الأحد المقبل.

كيف علق كيليني على تأهلهم إلى النهائي؟

وتطرق جورجيو للحديث عن النهائي الذي تأهلت إليه إيطاليا لرابع مرة في تاريخها "اللعب في النهائي حلم تحقق. في البداية أعتقدنا مانشيني- مدرب إيطاليا- مجنونًا حينما أخبرنا بأن علينا التفكير في الفوز باللقب".

ولم تفز إيطاليا بالكأس الأوروبية سوى مرة وحيدة في 1968.

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