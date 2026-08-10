بعد شراكة دامت 20 عامًا .. كيليان مبابي بصدد خطوة مفاجئة مع علامة تجارية "غير متوقعة"

أفاد تيبو فيزيريان، الخبير المطلع على شؤون الدوري الفرنسي الأول، أن مبابي، الذي كان حتى الآن متعاقدًا مع «نايكي»، سينضم قريبًا إلى «علامة تجارية غير متوقعة»، على الرغم من عدم ذكر اسم الشركة في التقرير.

ويقول إنه لا توجد خطط لإبرام شراكة مع أي عملاق آخر في مجال الملابس الرياضية مثل «أديداس» أو «بوما» أو «أندر آرمور».

وكانت هذه الشركات الثلاث قد أبدت اهتمامًا في السابق بإبرام صفقة مع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا.

ويقول فيزيريان: «سيلعب نجم كرة القدم دوراً في مساعدة العلامة التجارية على الاحتفال بدخولها المظفر إلى عالم كرة القدم من خلال أحذية كرة قدم عالية الجودة. وسيستفيد كيليان مبابي بلا شك من علامته التجارية ومن حصته في الشركة». وتشير التقارير إلى أن الصفقة على وشك الإتمام.

كما أفادت كل من «ليكيب»و«آرإم سي» و«لو باريزيان» مؤخرًا بأن الشراكة مع «نايكي» على وشك الانتهاء. وقد عمل مبابي مع «نايكي» منذ أن كان في الثامنة من عمره، أي منذ حوالي 20 عامًا.

ويُقال إن الرعاية كانت تدر عليه مؤخرًا حوالي 14 مليون يورو سنويًا. ويُزعم أن العقد انتهى في نهاية يونيو، لكن تم تمديده حتى نهاية يوليو بسبب مشاركته في كأس العالم مع المنتخب الفرنسي.

ومؤخراً فقط، تلقى مبابي حذاءً خاصاً يحمل توقيعه من شركة «نايكي»، ويُقال إن تصميمه يرمز إلى ارتباطه بشوارع مدينته الأم، باريس.

في غضون ذلك، يرتبط ناديه ريال مدريد بشركة «أديداس» منذ سنوات عديدة. ويمتد عقد مبابي مع «البلانكوس» حتى عام 2029. وبعد موسم مخيب للآمال لم يحصد فيه أي لقب كبير، يتطلع مبابي إلى العودة بقوة في الموسم المقبل.

وعزز ريال مدريد صفوفه بعدة تعاقدات جديدة رفيعة المستوى مثل يان ديوماندي ومارك كوكوريلا وبرناردو سيلفا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي.

وستُقام أول مباراة للفريق في الدوري يوم 22 أغسطس ضد إسبانيول، حيث من المرجح أن يرتدي مبابي حذاءه الجديد بالفعل.