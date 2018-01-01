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مبابي يتفوق على زيدان في سباق شخصية العام بفرنسا

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كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان يحتل المركز الرابع في ترتيب شخصيات العام بفرنسا متقدمًا على زين الدين زيدان صاحب المركز السادس.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

حصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي على المركز الرابع بجدول ترتيب شخصية العام 2018 في فرنسا والتي أعلنت قبل قليل.

جاء هذا بعد تصويت طويل امتد لأيام، ونال خلاله مبابي 24.5% من أصوات الجماهير، متفوقًا على شخصيات عامة كبيرة في فرنسا.

أبرز من تفوق عليهم مبابي من الشخصيات العام هو رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكويت الذي يعمل في محطة الفضاء الدولية.

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وتفوق مبابي رياضيًا على زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد والذي حقق بطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة على التوالي له وللملكي في الصيف الماضي، وجاء في المركز السادس.

وجاء أمام مبابي ثلاثة أشخاص فقط في التصنيف الذي أصدرته صحيفة "دو ديمانش" هم بالترتيب جان جولدمان المغني الشهير، والممثل عمر سي الشهير بدوره في فيلمي "إكس مين" و"إنفيرنو"، بالإضافة الكوميديان داني بون.

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جدير بالذكر أن مبابي مر بعامًا مليئًا بالنجاحات حيث نال كأس العالم مع منتخب فرنسا بالإضافة للدوري مع باريس سان جيرمان.

 

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