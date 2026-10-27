"لولا حملته لما تواجد في المركز الثاني" .. لاعب باريس السابق يهاجم مبابي بسبب الكرة الذهبية

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اتهام جديد للنجم الفرنسي باستغلال تصريحاته خارج الملعب

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شنّ الدولي الفرنسي السابق جيروم روثن هجوماً لاذعاً على كيليان مبابي عقب انتهاء حفل الكرة الذهبية، والتي حصل عليها المهاجم الإنجليزي هاري كين.

وألمح المحلل إلى أن مهاجم ريال مدريد اعتمد على استراتيجية علاقات عامة محسوبة أكثر من اعتماده على أدائه داخل الملعب لضمان مركز متقدم في الترتيب النهائي.

روثن ينتقد حملة علاقات عامة "غير مسبوقة"

وجد مبابي نفسه في قلب جدل محتدم عقب أحدث ترتيب للكرة الذهبية، حيث أشار روثن إلى أن حلول الفرنسي في المركز الثاني جاء نتيجة تلاعب خارج الملعب.

وزعم جناح باريس سان جيرمان السابق أن نجم ريال مدريد خرج عن نهجه المعتاد ليسعى بنشاط إلى حشد الأصوات من خلال استراتيجية تواصل منظمة.

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وخلال حديثه في برنامجه، انتقد روثن حملة مبابي للتواجد في مركز متقدم، مسلطًا الضوء على مدى اختلاف استراتيجيته عن باقي منافسيه.





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وعلّق روثن قائلًا: "لقد نظم حملة حقيقية، على عكس المعتاد. حتى اللاعبون الذين كانوا ينافسونه لم يجرؤوا على خوض حملة كحملته. حاول حشد الأصوات من خلال خطابه العلني، من خلال التواصل. هذا أمر جديد. بالنسبة لي، إنه أمر يفوق الاستيعاب. أعتقد أنه كان فعّالًا. من المحزن قول ذلك لأنني شخصيًا ضد هذه الطريقة. من الواضح أنه ما كان ليحل ثانيًا من دون هذه التصرفات."

حاجة إلى التركيز الجماعي في ريال مدريد

بعيدًا عن الإحباط الآني المتعلق بعملية التصويت، رأى روثن أن المسار الحالي لمبابي يتطلب تغييرًا كبيرًا في العقلية إذا ما أراد يومًا أن يظفر بالجائزة الأكبر. فمنذ انتقاله البارز إلى ملعب سانتياجو برنابيو، ازدادت الضغوط على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل تصاعدي، وأثار فشله في إحراز الكرة الذهبية هذا العام فترة من التدقيق المكثف.

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وشدد الفرنسي على أن طريق المجد الفردي يكمن في الواقع في أن يكون زميلًا أفضل، مشيرًا إلى أن مبابي قد أبعد بعض المراقبين بمساعيه الفردية. وأشار روثن إلى أن مبابي يجب أن يتجه نحو الجماعية كي ينجح حقًا.

وأفاض في شرح هذه الحاجة إلى مراجعة الذات قائلًا: "هذه المراجعة الذاتية ضرورية بعد خسارة الكرة الذهبية. في نهجه، يحتاج إلى إعادة التركيز على الفريق، وكسب قلوب غرفة الملابس. هذا ما ينقصه."

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تداعيات ترتيب الكرة الذهبية

تركت حفلة 2024 طعمًا مرًّا لدى الكثيرين في معسكر مبابي، لكن تصريحات روثن تعكس شعورًا متناميًا بأن الصورة العامة للقائد الفرنسي باتت محل الكثير من الجدل.

وفي حين يبقى مبابي واحدًا من أكثر الهدافين غزارة في كرة القدم العالمية، فإن اتهامه بأنه خاض حملة "بشكل صريح" من أجل حصد الجائزة يوحي بوجود شرخ بين طموحاته والطريقة التي تنظر بها إليه المؤسسة الكروية. فبالنسبة للاعب طالما كان مقدّرًا له الفوز بالكرة الذهبية، فإن حلوله وصيفًا تحت سحابة من الانتقادات التكتيكية يمثل نكسة كبيرة.

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ومع خوض ريال مدريد جدولًا محليًا وأوروبيًا حافلًا، سينتقل التركيز حتمًا إلى أرض الملعب، حيث سيُنتظر من مبابي أن يُسكت منتقديه بالأهداف. غير أن ظل انتقاد روثن يبقى حاضرًا، ليكون تذكيرًا بأن أهم جائزة فردية في العالم كثيرًا ما تتطلب أكثر من مجرد التفوق في الأرقام.