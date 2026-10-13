"أنا ثم أنا" .. أسطورة فرنسا يشن هجومًا قويًا على مبابي ويرشح خصمه للفوز بالكرة الذهبية!

شنّ جان بيير بابان هجومًا حادًا على كيليان مبابي. فالفائز بالكرة الذهبية عام 1991 لم يُعجبه الأسلوب الذي يخوض به مهاجم ريال مدريد حملته للفوز بالجائزة الفردية المرموقة.

ويُعدّ مبابي أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة في 26 أكتوبر في لندن. وقد تحدّث قائد منتخب فرنسا كثيرًا في الأسابيع الماضية عن حظوظه، لكن هذا الموقف الصريح لم يلقَ استحسان الجميع.

وقال بابان في حديثه إلى France Télévisions: "أحب كيليان كثيرًا وهو رجل أرقام قياسية. لكن في لحظة معينة يصبح الأمر فقط: أنا، أنا، أنا، ثم أنا مرة أخرى".

ويرى بابان أن اللاعب لا يجب أن يحاول توجيه التصويت بنفسه، وأضاف: "أنت تُنتخَب للفوز بالكرة الذهبية. لا يمكنك أن تقول إنك تريد الحصول عليها، لأن الآخرين هم من يقررون في النهاية".

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ويعتقد المهاجم الكبير السابق أن مبابي وضع نفسه في تصريحاته فوق المرشحين الآخرين بشكل مبالغ فيه، وقال: "في مرحلة معينة كانت رسالته تتلخص في: لا أحد غيري يستحق الكرة الذهبية. ورأيت أن هذا أكثر من اللازم بقليل".

ويضع بابان أيضًا علامات استفهام حول سلوك مبابي، وأوضح: "إذا نظرت إلى الطريقة التي تُمنح بها الكرة الذهبية، فهناك معايير مختلفة. كل شيء آخر على ما يرام، لكن الأمر يسير بشكل خاطئ عند كيليان في معيار اللعب النظيف".

ويفضّل بابان هاري كين، إذ قال: "لديّ ميل خاص نحوه. لقد قدّم موسمًا لا يُصدَّق وسجّل 73 هدفًا هذا العام. كما أراه أنيقًا في تصريحاته. فهو لا يقول أبدًا شيئًا خاطئًا، وكل شيء عنده يدور حول كرة القدم. وهذا أمر جميل أن تراه".