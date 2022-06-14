"كيف يقوم مودريتش بتبديل القميص مع مبابي؟ إنها مزحة!"

سلوك مثير للنقد من أحد قادة ريال مدريد

انتقادات مدريدية قوية تجاه نجم الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، بعدما قام بتبديل قميصه مع كيليان مبابي عقب مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

وانتهت المباراة بين فرنسا وكرواتيا بهدف أمس في دوري الأمم الأوروبية بهدف نظيف سجله مودريتش نفسه في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وقال خوسيه بيدريرول، الصحفي الإسباني ببرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير: "كيف يطلب مودريتش قميص مبابي؟ هذا الشخص الذي ترك ريال مدريد بهذه الطريقة!".

وأضاف: "أستطيع أن أفهم أن يطلب مبابي قميص مودريتش بصفته حاصلًا على جائزة الكرة الذهبية، ولكن أن يكون العكس هو الحاصل، فهذا غريب".

وأردف: "مودريتش هو أحد قادة ريال مدريد، والآن يبدل القميص مع شخص ضحك في وجه مشجعي ريال مدريد.. هذه ليست مزحة؟".

وكان مبابي قد أطلق قنبلة في الميركاتو الصيفي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما كانت كل التقارير تشير إلى انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.

سلوك مبابي أثار انتقادات كل المنتمين لريال مدريد، ووصل الأمر إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الذي وصف باريس سان جيرمان بأنه "أخطر من مشروع دوري السوبر الأوروبي" مطالبًا بالتحقيق مع إدارة النادي الباريسي.

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