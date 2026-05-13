ما هو الوقت الإضافي في كرة القدم؟

الوقت الإضافي هو فترة لعب إضافية تُستخدم لتحديد الفائز عندما تنتهي المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، وهو 90 دقيقة القياسية. ويُستخدم تقريبًا حصريًا في بطولات خروج المغلوب، حيث يجب أن يتأهل فريق واحد إلى المرحلة التالية على حساب منافسيه. ويتكون من فترتين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع لعب الشوطين بالكامل بغض النظر عن عدد الأهداف التي تُسجل في الفترة الإضافية. يُسمح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الأصلي ولكن يُمنحون تبديلًا إضافيًا في الوقت الإضافي.

متى يدخل الوقت الإضافي حيز التنفيذ في كأس العالم؟

لن يُستخدم الوقت الإضافي في دور المجموعات، حيث ستُكافأ التعادلات بمنح كل فريق نقطة واحدة. ويُطبق خلال الأدوار الإقصائية وسيُستخدم ابتداءً من دور الـ32 فصاعدًا في كأس العالم 2026. إذا انتهت مباراة في الأدوار الإقصائية بالتعادل في نهاية الوقت الأصلي، يأخذ الفريقان استراحة قصيرة ثم يبدآن فترة الوقت الإضافي.

ماذا يحدث إذا تعادلت الفرق بعد لعب الوقت الإضافي؟

إذا تعذر الفصل بين فريقين بعد فترة من الوقت الإضافي، تنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح. يتناوب كل فريق على تنفيذ ركلات الترجيح ويُعلن الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف بعد خمس ركلات لكل فريق فائزًا. إذا ظل الفريقان متعادلين بعد خمس ركلات لكل منهما، يُستخدم نظام الموت المفاجئ حتى يظهر فائز.

تم استخدام الوقت الإضافي وركلات الترجيح بشكل متكرر في بطولات كأس العالم. خلال الأدوار الإقصائية من نسخة 2022، ذهبت خمس من أصل 16 مباراة إلى الوقت الإضافي وانتهت جميعها في النهاية بركلات الترجيح، بما في ذلك انتصار الأرجنتين على فرنسا في النهائي.

ما الفرق بين الوقت الإضافي والوقت بدل الضائع أو وقت الإصابة؟

الوقت الإضافي هو فترة لعب إضافية تُستخدم عندما يتعادل فريقان في عدد الأهداف المسجلة عند نهاية الوقت الأصلي. الوقت بدل الضائع أو وقت الإصابة هو وقت يُضاف إلى الشوط الأول أو الثاني للتعويض عن الدقائق المفقودة خلال الشوط، سواء كان ذلك بسبب الإصابات أو احتفالات الأهداف أو التبديلات أو مختلف الصعوبات التقنية. يمكن أن يكون الوقت بدل الضائع أو وقت الإصابة أي عدد من الدقائق، اعتمادًا على التوقفات، في حين أن الوقت الإضافي يكون دائمًا 15 دقيقة بالإضافة إلى الوقت بدل الضائع لكل شوط.

يُستخدم الوقت بدل الضائع أو وقت الإصابة أيضًا في معظم مباريات كرة القدم التنافسية، في حين أن الوقت الإضافي يُطبَّق تقريبًا حصريًا في بطولات خروج المغلوب.

هل يتم تقصير الوقت الإضافي في أي وقت؟

سابقًا، كانت تُستخدم طريقة لكسر التعادل تُسمى "الهدف الذهبي" لإعلان الفائز خلال الوقت الإضافي. إذا كانت النتيجة متعادلة عند نهاية الوقت الأصلي، كان الفريقان يذهبان إلى الوقت الإضافي وكان الفريق الذي يسجل الهدف الأول في تلك الفترة يُعلن تلقائيًا فائزًا بالمباراة.

استُخدم الهدف الذهبي لأول مرة في مسابقة تابعة للفيفا في كأس العالم 1998. كانت تسديدة لوران بلانك في الدقيقة 114 ضد باراغواي هي الهدف الذهبي الافتتاحي والواقعة الوحيدة له في البطولة.

كانت هناك ثلاثة أمثلة أخرى على ذلك في المنافسة التالية في عام 2002؛ حيث سجل هنري كامارا وآهن جونغ-هوان وإلهان مانسيز في الوقت الإضافي لصالح السنغال وكوريا الجنوبية وتركيا على التوالي لإرسال دولهم إلى الدور التالي.

قدّم الفيفا القاعدة لأول مرة في عام 1993 لكنه ألغاه لاحقًا في عام 2004، مع اعتبار الكثيرين أنه كان تجربة فاشلة. وبينما كان المقصود منه تعزيز كرة القدم الهجومية، كانت الفرق غالبًا ما تلعب بشكل أكثر دفاعية وتستهدف ركلات الترجيح لتجنب الهزيمة خلال الوقت الإضافي.

استُخدمت أيضًا قاعدة الهدف الفضي في بعض الأوقات. كانت مشابهة للهدف الذهبي ولكن، على سبيل المثال، إذا سجل فريق في الشوط الأول من الوقت الإضافي، فلن تنتهي المباراة تلقائيًا. بدلًا من ذلك، كان عليهم الحفاظ على ذلك التقدم حتى نهاية الشوط الأول، وعندها سيتم إعلانهم فائزين.

لحظات وقت إضافي مثيرة للجدل في تاريخ كأس العالم

ساعد الوقت الإضافي في استحضار بعض اللحظات الأكثر تذكرًا وإثارة للجدل في لحظات كأس العالم. حُسم الانتصار الوحيد لإنجلترا في عام 1966 في الوقت الإضافي، حيث وضع مهاجم الأسود الثلاثة جيف هيرست فريقه في المقدمة بهدف "شبح" سيئ السمعة بعد عشر دقائق من الفترة الإضافية الأولى من اللعب. ثم سجل لاحقًا هدفه الثالث ليختتم فوزًا بنتيجة 4-2.

قدّم زين الدين زيدان واحدة من أكثر اللحظات صدمة في تاريخ كرة القدم النخبوية عندما نطح ماركو ماتيراتزي وتلقى بطاقة حمراء قبل خسارة فرنسا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في عام 2006، بينما طُرد لويس سواريز بسبب لمسة يد على خط المرمى ضد غانا في عام 2010، مما ساعد أوروغواي على الزحف إلى ركلات الترجيح بعد أن أهدر أسامواه جيان فرصة ذهبية من مسافة 12 ياردة. وانتهى الأمر بتأهل أبناء أمريكا الجنوبية على حساب الأفارقة.

مع كأس العالم 2026 التي تضم مجموعة موسعة من 48 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا سابقًا بالإضافة إلى دور إقصائي إضافي، هناك احتمال أكبر لأن يشاهد المشجعون المزيد من المباريات التي تذهب إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، مما يزيد من فرص المزيد من لحظات المجد والجدل المتأخرة.

