كيف يستفيد ريال مدريد من جواهره منتهية الصلاحية؟

جاريث بيل وماريانو دياز وآخرون.. كيف يحصل ريال مدريد على الأموال من لاعبيه غير المرغوب فيهم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

في موسم الانتقالات الصيفية تعاقد ريال مدريد مع 5 لاعبين حتى الآن، إيدين هازارد ولوكا يوفيتس وميليتاو ورودريجو وفيرلان ميندي، ولا زال هناك لاعب وسط يرجح أن يكون بول بوجبا، بمعنى أنه هناك مزيد من الإنفاقات الضخمة.

في الوقت نفسه، باع ريال مدريد ماركوس يورينتي وراؤول دي توماس وماتيو كوفاسيتش، ولكنه لا زال مطالبًا بالتخلص من المزيد من أجل استكمال سوقه كما يحب دون الوقوع تحت طاولة قانون اللعب المالي النظيف.

في ذلك الوقت، يمتلك الفريق الملكي عددًا من النجوم الكبار القارين على جلب المزيد من الأرباح له، ولكن على ما يبدو فإن قلة اهتمام الأندية بهم من جهة، ورغبتهم في البقاء ضمن صفوف الميرينجي من جهة أخرى يعطلان الأمور قليلًا.

منذ أيام سافر الرئيس فلورنتينو بيريز على غير العادة من أجل الإشراف بشكل مباشر على معسكر الفريق والمقام حاليًا في كندا، سفره لم يأتِ بغرض الإشراف فقط، بل والتحدث مع بعض اللاعبين الذين لا يريدون المغادرة من أجل إقناعهم بذلك، شيء يعد هامًا لمصلحة الطرفين نظرًا لأن أغلبهم بات خارج حسابات زيدان تمامًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

خاميس رودريجيز أحد الأسماء القريبة من الخروج، ولكن الرجل مقتنع بذلك ويبحث فقط عن العرض الأنسب بالنسبة له وبالنسبة للفريق، لذا فأموره لا تبدو معقدة، كل ما في الأمر أنها مسألة وقت فقط، وطالما لا زال الميركاتو في أيامه فلا قلق حوله.

الأزمة تكمن في من؟ أولًا من لا نعلم هل يريدهم زيدان أم لا، لاعبون مثل ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز وإيسكو كانوا في حساباته خلال ولايته الأولى، ولكن لا مؤشرات عن حاجته لهم حاليًا، فأمرهم لا يزال معلقًا حتى تخبرنا فترة الإعداد بالجديد.

الأزمة الأكبر تدور حول جاريث بيل وبدرجة أقل ماريانو دياز، لاعبان لا ينظر إليهما زيدان أصلًا، ورحيلهما سيفيد الفريق ماديًا، ولا يريدان الرحيل، ولا تصلهما العروض المناسبة ماديًا.

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الفيصل الآن هو قدرة فلورنتينو بيريز على التسويق، الجميع يعلم أن الرجل يستطيع الحصول على أسعار تفوق أسعار اللاعبين المنطقية، هو الآن مطالب بفعل ذلك في أكثر أوقات حاجته إليه، وهذا هو التحدي الأكبر له في الميركاتو.