كيف يستعد الاتحاد لملاقاة الهلال في الدوري السعودي

مواجهة قوية بين الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يركز التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على الجوانب الفنية والمهارية في تدريبات العميد بالوقت الحالي.

ويسعى الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاثة نقاط أمام الهلال في قمة الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقام سييرا بالتركيز على النواحي الفنية والمهارية للاعبين، من أجل اللعب على نقاط ضعف الهلال من أجل تحقيق الفوز في مباراة بين الأهم بالموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن سييرا يسعى لرد الهزيمة الذي تلقاها في دوري أبطال آسيا، أمام الهلال أيضًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وكان الاتحاد قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال مؤخرًا، حيث كان العميد يرغب في التأهل لنصف النهائي للمنافسة على اللقب.