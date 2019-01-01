كيف يخطط ساري لإعادة نسخة رونالدو ريال مدريد؟

ساري اتفق مع رونالدو على دوره الجديد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرًا مفصلاً عما دار بين مندوب مدرب يوفنتوس الجديد ماوريسيو ساري والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإبلاغ الأخير بدوره ومكانه في خطة ساري الموسم المُقبل.

ورغم نجاح صاروخ ماديرا في موسمه الأولى مع البيانكونيري، إلا أن التقرير البريطاني اعتبره موسمًا عاديًا بالنسبة لرونالدو، مقارنة مع أرقامه وأهدافه في سنواته التسع التي قضاها بين جدران "سانتياجو بيرنابيو".

وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن ساري أخبر الدون بأنه سيعتمد عليه في مركز المهاجم الوهمي في أسلوب 4-3-3، وسيعاونه الثنائي باولو ديبالا ودوجلاس كوستا، لتفجر طاقة رونالدو التهديفية من جديد، على غرار ما كان يفعله في الريال، وليس موسمه المنقضي، الذي خرج منه بـ28 هدفًا في مختلف المسابقات.

وكشف التقرير كذلك إلى أن ساري وضع كريستيانو في تحد جديد، بمطالبته بتحطيم رقم جونزالو هيجواين، الذي سجل تحت قيادة المدرب المدخن 36 هدفًا في مشاركته في 38 مباراة في حملة 2015-2016 بألوان فقراء الجنوب "نابولي".

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وفي الختام، لفت المصدر إلى أن رونالدو سيلعب في نفس المركز الذي تألق فيه هيجواين مع ساري في "سان باولو"، وذلك لفتح المجال أمامه لإشباع رغبته بتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات والبطولات، بنفس الصورة المخيفة التي كان عليها مع اللوس بلانكوس.