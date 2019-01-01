كيف يحضر فاريا لمواجهة الغرافة؟

الدحيل يحضر لمواجهة الغرافة مع مدربه فاريا

فيسبوك تويتر محمد عماد

عاد فريق الدحيل للتدرب بعد فترة راحة استمرت 24 ساعة في الملعب الفرعي للفريق مع المدرب روي فاريا، الذي عمل على تصحيح الأخطاء التي تجلت في مواجهة السيلية وتجنبها في المباريات المقبلة.

ولم يغب أي لاعب عن تدريبات الفريق، حيث أن الجميع تعافى من الإصابات وبدى الفريق مكتمل الصفوف، وانقسموا إلى مجموعتين، حيث شاركت المجموعة التي واجهت السيلية بتدريبات بدنية خفيفة من أجل الاسترخاء العضلي للاعبين.

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أما مجموعة البدلاء فخضعت للتدريبات المكثفة على المستوى الفني، وذلك قبل بدء الجزء الفني من التدريبات الذي ركز على سرعة الارتداد والانتقال من الدفاع للهجوم.

ومن المقرر أن يقابل الدحيل فريق الغرافة يوم السبت المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

يذكر أن لجنة المسابقات كانت قد قررت نقل المباراة من ملعب نادي الغرافة لاحتضانه مباراة كأس السوبر التونسي بين الترجي والأفريقي.