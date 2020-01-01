كيف يتواصل مدرب الرائد من بلجيكا مع اللاعبين والجهاز الفني؟

هاسي عجز عن العودة بسبب تعليق حركة الطيران

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن طريقة تواصل بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الرائد السعودي مع لاعبيه خلال فترة التوقف.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد علق النشاط الرياضي في السعودي لأجل غير مسمى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

في الوقت الحالي جميع لاعبي الدوري السعودي للمحترفين في حجر صحي داخل منازلهم بأمر أنديتهم خوفًا من إصابة أحدهم بالفيروس.

المزيد من الفرق

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الألباني هاسي المدير الفني للرائد يتواصل يوميًا مع الجهاز الإداري بقيادة وليد الغنيم.

اقرأ أيضًا - حسام عاشور: مصدوم من تعامل الأهلي معي.. ولن يتم إجباري على الاعتزال

ويأتي تواصل الثنائي مع بعضهما من أجل تنفيذ البرامج التأهيلية للاعبين والغذائية أيضًا من أجل الحفاظ على اللياقة خلال الفترة الحالية.

ويتواجد هاسي في الوقت الحالي بمقر إقامته في بلجيكا بعدما تم تعليق رحلات الطيران بين الكثير من الدول خلال الأسابيع الأخيرة.