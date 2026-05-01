كيف يتم تحديد مجموعات كأس العالم لكرة القدم؟

توسعت بطولة كأس العالم لكرة القدم التابعة للفيفا إلى 48 فريقًا في الوقت المناسب لبطولة 2026، ما يعني أنها ستكون أكبر نسخة على الإطلاق من المنافسة الكروية العالمية.

تأهلت الدول المضيفة المشاركة المكسيك والولايات المتحدة وكندا تلقائيًا، وسينضم إليها 45 دولة من مختلف أنحاء العالم نجحت جميعها في اجتياز عملية تصفيات طويلة.

لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟

كيف يتم تحديد مجموعات كأس العالم التابعة للفيفا؟

يتم تحديد مجموعات كأس العالم عبر قرعة تقسم الفرق الـ48 إلى 12 مجموعة من أربعة فرق قبل انطلاق البطولة.

تُقسَّم الفرق إلى أربعة أوعية للقرعة. تدخل الدول المضيفة المشاركة الثلاث الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتسعة من أعلى الفرق تصنيفًا لدى الفيفا في الوعاء 1. وتحدد تصنيفات الفيفا الأوعية الثلاثة التالية، ما يعني أن الفرق الأقل تصنيفًا جميعها في الوعاء 4.

إليك نظرة على كيفية تشكل الأوعية لكأس العالم 2026:

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

الوعاء 2 : كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، جمهورية كوريا، الإكوادور، النمسا، أستراليا

الوعاء 3 : النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا

الوعاء 4: الأردن، كابو فيردي، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، البوسنة والهرسك، السويد، تركيا، جمهورية التشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، العراق

ثم تُجرى القرعة لتحديد المجموعات وكذلك جدول المباريات. وكانت الدول المضيفة المشاركة الثلاث تتمتع بوضع خاص، وكانت مواقعها محددة مسبقًا، لضمان أن تُقام مبارياتها جميعها في بلدانها.

ثم تستمر القرعة مع دخول الفرق إلى أول مجموعة متاحة، وفقًا لقواعد القرعة، وبالترتيب الأبجدي.

ما هو «التصنيف» في قرعات مجموعات كأس العالم؟

قدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظامًا جديدًا لكأس العالم 2026 الموسّعة يستخدم أسلوب تصنيف على طريقة التنس للقرعة. وقد صُمّم هذا لضمان ألا تلتقي الفرق الأعلى تصنيفًا لدى فيفا في البطولة حتى مرحلة نصف النهائي. وقد صُمّمت مسارات خاصة لإبقاء الفرق متباعدة حتى المربع الذهبي.

أفضل أربعة فرق في تصنيف فيفا لعام 2026 هي: إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا وإنجلترا. توضع هذه الفرق في أجزاء مختلفة من القرعة لمرحلة خروج المغلوب لضمان عدم مواجهتها لبعضها. ويتم ذلك للحفاظ على التوازن التنافسي في المسابقة.

هل توجد أي قيود؟

كانت هناك بعض القيود الأخرى في القرعة. لم يكن بإمكان بلدين من الاتحاد القاري نفسه مواجهة بعضهما في مرحلة المجموعات الأولى. لذا، على سبيل المثال، لم يكن يمكن للبرازيل والأرجنتين (كونميبول) أن تكونا في المجموعة نفسها، ولا يمكن لبنما والولايات المتحدة (كونكاكاف).

ومع ذلك، هناك استثناء واحد يتعلق بالفرق من أوروبا. يوجد ما مجموعه 16 فريقًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في النهائيات، ما يعني أنه من المستحيل تجنّب مواجهة. لذلك تحتوي كل مجموعة على فريق واحد على الأقل، ولكن لا يزيد عن فريقين من يويفا.

ما هي «مجموعة الموت»؟

إن «مجموعة الموت» هو مصطلح أصبح معروفًا جيدًا في كرة القدم وهو شيء يريد مشجعو كرة القدم تجنبه عندما يتعلق الأمر بفريقهم.

يرتبط المصطلح بالوقوع في مجموعة إلى جانب ثلاثة منافسين أقوياء آخرين. ومع أن فريقين فقط عادة ما يكونان قادرين على التأهل، فإنه يثير احتمال خروج الفريقين الآخرين مبكرًا وخسارة البطولة لبعض الفرق الكبيرة عند العقبة الأولى.

تشمل بعض الأمثلة الحديثة العودة إلى عام 2022 عندما واجهت إسبانيا ألمانيا وكوستاريكا واليابان. انتهى الأمر بكوستاريكا بتصدر المجموعة، رغم تعرضها لهزيمة ساحقة 7-0 أمام إسبانيا. وجاءت لا روخا في المركز الثاني مما يعني خروجًا مبكرًا لألمانيا واليابان.

أوضح مهاجم ألمانيا توماس مولر بعد ذلك مدى الضرر الذي سببه الخروج المبكر من البطولة لفريقه.

"إنها كارثة مطلقة," قال للصحفيين. "إنه أمر مرير بشكل لا يصدق بالنسبة لنا لأن نتيجتنا كانت ستكون كافية [لو لم تخسر إسبانيا أمام اليابان]. إنه شعور بالعجز. إذا كانت تلك مباراتي الأخيرة مع ألمانيا، فقد كان شرفًا عظيمًا، شكرًا جزيلًا."

مجموعة موت سيئة السمعة أخرى كانت في عام 1982 عندما تم سحب ثلاثة أبطال سابقين لكأس العالم الأرجنتين وإيطاليا والبرازيل معًا في مجموعة بالدور الثاني. فريق واحد فقط تأهل إلى نصف النهائي، ما يعني خيبة أمل للمنافسين الآخرين.

مبابي، ماني & هالاند سيلتقون في كأس العالم 2026

في كأس العالم 2026، تُعد المجموعة I على نطاق واسع واحدة من الأصعب. يواجه منتخب فرنسا بقيادة كيليان مبابي فريق السنغال بقيادة ساديو ماني ونرويج إرلينغ هالاند. وقد تم تأكيد الفريق الرابع على أنه العراق – وهو فخ محتمل آخر.

يعلم مدرب فرنسا ديدييه ديشامب أن فريقه يواجه مهمة صعبة للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب

«إنها واحدة من أصعب المجموعات، إن لم تكن الأصعب»، قال لـ L’Equipe. «السنغال منتخب وطني تنافسي. ولن أقول شيئًا مختلفًا عن النرويج بعد حملتهم في التصفيات. إنهم من بين أفضل الفرق الأوروبية على الإطلاق. لدينا بالتأكيد طموح، ولكن بالتواضع اللازم. نحتاج إلى تقديم أداء جيد منذ البداية قبل التفكير فيما سيأتي بعد ذلك.»

