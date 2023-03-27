ماذا يحتاج منتخب مصر ليضمن التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها ساحل العاج؟

تمكن منتخب مصر من تدارك موقفه سريعًا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل.

منتخب مصر يخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

ويتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات على 12 مجموعة تضم أربعة منتخبات يتأهل عن كل منها منتخبان إلى النهائيات، وبمشاركة منتخب ساحل العاج في التصفيات، سيتأهل معه منتخب واحد فقط عن مجموعته إلى البطولة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر يتصدر المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بفوزين وخسارة، ويتفوق بفارق المواجهات المباشرة على منتخب غينيا الوصيف في الترتيب، فيما يحتل كل من مالاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع في المجموعة على الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط مصر 3 2 0 1 3 2 +1 6 غينيا 3 2 0 1 3 1 +2 3 مالاوي 3 1 0 2 2 4 -2 3 إثيوبيا 3 1 0 2 3 4 -1 3

كيف يتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا 2023

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراة الجولة الرابعة خارج أرضه على مالاوي، من أجل تثبيت أقدامه كأحد أصحاب المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الرابعة.

وسيكون التعادل خارج الأرض أمام غينيا في الجولة الخامسة ثم الفوز على إثيوبيا في الجولة الأخيرة كافيًا للغاية من أجل ضمان التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023