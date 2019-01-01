كيف ومتى يسجل ويستقبل مانشستر سيتي أهدافه في الدوري؟

من مباراة لأخرى، يؤكد حامل لقب البريميرليج مانشستر سيتي، أنه لن يتنازل عن لقبه بسهولة، وذلك. أولاً لنجاحه في كسر عقدة انهيار حامل اللقب في الموسم التالي، ثانيًا وهو الأهم، حفاظه على فارق النقاط الأربعة مع المتصدر ليفربول حتى نهاية الجولة الـ23.

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بثلاثة الأحد في شباك هيدرسفيلد تاون، رفع السيتيزينز غلته التهديفية لـ62 هدفًا، كأقوى خط هجوم في البريميرليج، بفارق ثمانية أهداف عن صلاح ورفاقه، لكن المفارقة الطريفة، أن متصدر الدوري ووصيفه، هما الأكثر تسجيلاً بالقدم اليسرى، بواقع 26 لممثل العاصمة الثانية و27 لأحمر الميرسيسايد، وبطبيعة الحال، الفضل يرجع لهداف البطولة بـ16 هدفًا.

انضم كيفن برينس بواتينج لـ11 فريقًا مختلفًا بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أكثر من أي لاعب أخر بإستثناء لويك ريمي الذي يعادله في نفس الرقم ✅ pic.twitter.com/BtLByXgy7y — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 21, 2019

بالنسبة لأهداف ضربات الرأس، فلم يُسجل بها لاعبو السيتي سوى 7 مرات، بنسبة مئوية 11% فقط من الأهداف، أما أصحاب القدم اليمنى، فساهموا بـ24 هدفًا، بنسبة 39%، مقابل 4 أهداف عكسية بنسبة 6%، أي النسبة الأعلى، تبقى لأصحاب القدم اليسرى بـ42% من إجمالي الأهداف، تقريبًا مثل المتصدر.

متى يُسجل مانشستر سيتي الأهداف؟

يبقى المان سيتي الأكثر غزارة تهديفية في أول 15 دقيقة في أشواطه الأولى، بمعدل 11 أهداف، وبنسبة مئوية تَصل لنحو 18%، أما من الدقيقة 15 لـ30، فشهدت تسجيل 10 أهداف (16%)، ويَصل المعدل ذروته في الربع ساعة الأخيرة من الأشواط الأول بإجمالي أهداف 12 أي نسبة 19%.

أيضًا سجل الفريق 11 هدفًا في أول ربع ساعة من الأشواط الثاني، الفارق أن منتصف الشوط الثاني، هو الوقت الأقل تسجيلاً للأهداف بمعدل 8 أهداف (13%)، بينما آخر ذ5 دقيقة، فسجل اللاعبين خلالها 10 أهداف، تمامًا مثل النسبة المئوية لمنتصف الشوط الأول، أي 53% من الأهداف جاءت في الأشواط الثانية والـ47% المتبقية في الأشواط الثانية.

كيف يستقبل مانشستر سيتي الأهداف؟

بوجه عام، استقبلت الشباك 17 هدفًا في الجولات السابقة، منهم 5 بضربات الرأس، بنسبة 29%، فيما سجل أصحاب القدم اليسرى 3 أهداف في مرمى الحارس إيدرسون (18%)، وتبقى النسبة الأكبر لأصحاب القدم اليمنى، هز الشباك السماوية 8 مرات( 47%).

متى يستقبل مانشستر سيتي الأهداف؟

صحيح دفاع السيتي ليس الأقوى في البريميرليج، لكن يُحسب له، أنه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه أبدًا في أول 15 ربع ساعة من مبارياته، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف بين الدقيقتين 15 و30، والنسبة الأكبر على الإطلاق، في الربع ساعة الأخير من الأشواط الأولى، بمعدل 6 أهداف بنسبة مئوية 35%، وتقل النسبة للنصف في أول ربع ساعة من الأشواط الثانية، ومثلها في آخر ربع ساعة، فقط في منتصف الشوط الثاني، تحديدًا بداية من الدقيقة 60 لـ75، اهتزت خلالها الشباك مرتين، أي 53% جاءت في الشوط الأولى و47% في الأشواط الثانية.