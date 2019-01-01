كيف ومتى يسجل ويستقبل آرسنال أهدافه في الدوري؟

يسعى آرسنال لاستعادة توازنه وتصحيح أوضاعه بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، التي كان آخرها السقوط أمام جاره اللندني وست هام، في ديربي الجولة الـ22 للبريميرليغ، وذلك لن يتحقق إلا برد الاعتبار أمام الجار اللندني الآخر تشيلسي، في القمة المُنتظرة على ملعب "الإمارات"، ليُبقي على آماله في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم، وأيضًا للثأر من هزيمة ديربي الجولة الثانية.

وبالتعاون مع شبكة Opta .... سنستعرض معكم مجموعة من أدق الإحصائيات والأرقام المتعلقة بموسم آرسنال على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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على مدار 22 جولة، تمكن لاعبو الترسانة اللندنية من تسجيل 46 هدفًا، منهم 3 أهداف فقط بالرأس، و13 بالقدم اليسرى و26 يالمنى، بالإضافة لأربعة أهداف بهدايا من المنافسين، منهم هدفان لدي خيا وروخو في قمة اليونايتد في الدور الأول.

وبالنسبة المئوية، نَجد أن نسبة الأهداف بالرأس لا تزيد عن 6% فقط، أقل من الأهداف التي جاءت من النيران الصديقة 9%، أما النسبة الأكبر، فطبيعة الحال الأهداف التي أتت بالقدم اليمنى، تُمثل 57% من الأهداف، مقابل 28% لأهداف القدم اليسرى.

متى يُسجل آرسنال؟

يتساوى آرسنال مع تشيلسي وليفربول، كأكثر أندية البريميرليج تسجيلاً للأهداف في آخر 15 دقيقة من المباريات، بـ13هدفًا، أي 28% من الأهداف، أما أقل دقائق شهدت تسجيل أهداف للمدفعجية، فهي الربع ساعة الأولى من مبارياته، سجل خلالها 5 أهداف بنسبة تصل 11%.

ومن الدقيقة 15 لـ30، سجل لاعبو آرسنال 6 أهداف (13%)، فيما تُعتبر الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول، هي الأكثر جفافًا، بواقع 3 أهداف (7%) فقط، وتزيد النسبة لأكثر من الضعف في أول 15 دقيقة من الأشواط الثانية، بثمانية أهداف، ومن الدقيقة 60 لـ75 سجل الفريق 11 هدفًا.

وتعكس هذه الإحصائية، مدى قوة وشراسة الفريق في الشوط الثاني، بتسجيل 32 هدفًا، عكس الوضع في الشوط الأول، شهد تسجيل 14 هدفًا فقط.

كيف يستقبل آرسنال الأهداف؟

استقبلت الشباك حتى الآن 32 هدفًا، بواقع 6 عن طريق ضربات الرأس، و8 بالقدم اليسرى و17 باليمنى، وهدف وحيد بالنيران الصديقة، أي بمعدل 19% من الأهداف سكنت الشباك بالرأس و25% بالقدم اليسرى و35% باليمنى و3% فقط بالخطأ في مرمى الحارس.

متى يستقبل آرسنال الأهداف؟

كما تُعتبر الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، الأقل تسجيلاً للفريق، فهي أيضًا أكثر فترة اهتزت فيها الشباك، بواقع 10 أهداف، أي 31% من الأهداف سكنت الشباك من الدقيقة 30 لـ45، أما الأقل فهي الربع ساعة الأولى في الأشواط الثاني، اهتزت الشباك مرة واحدة.

وبوجه عام، في أول ربع ساعة من الأشواط الأول، استقبلت الشباك 4 أهداف (12%)، ومن الدقيقة 15 لـ 30، اهتزت الشباك 6 مرات (19%)، ومن الدقيقة 60 حتى 75 استقبلت الشباك 7 أهداف، كثاني أكثر ربع ساعة اهتزت فيها الشباك، بنسبة مئوية تصل 22%، أما في آخر 15 دقيقة، فاستقبلت الشباك 4 أهداف، مثل أول ربع ساعة في الأشواط الأولى.