كيف هذا؟ .. اتهام للهلال بجعل الدوري المصري أقوى من السعودي

الدوري المصري مشتعل حاليًامن خلال منافسة ثلاثية على لقبه

وجه الناقد الرياضي عادل المرضي تحذيرًا واضحًا للمسؤولين في كرة القدم السعودية من تقدم الدوري المصري وخطفه الأضواء من نظيره السعودي خلال المواسم القادمة، وذلك بسبب استعادة الزمالك لمستواه وقدرته على منافسة مواطنه الأهلي.

ووجه المرضي اتهامًا واضحًا للهلال بالتسبب في ذلك من خلال سطوته على البطولات ودوره في غياب المنافسة على الألقاب في الدوري السعودي، وذلك بسبب استقراره المالي ووجود داعمين يُقدمون له الملايين سنويًا عكس الأندية الأخرى الغارقة في الديون.

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الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال السنوات الخمسة الأخيرة، بعد تفوقه في صراع شرس مع الاتحاد استمر حتى اللحظات الأخيرة وشهد ريمونتادا مذهلة من الزعيم.

النادي العاصمي يتمتع باستقرار مالي كبير من خلال الدعم الهائل الذي يُقدمه له الأمير الوليد بن طلال وغيره من الداعمين، بجانب عقود الرعاية الضخمة والشراكة التجارية مع عدة جهات، وهو ما يسمح للنادي القيام بصفقات كبيرة سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب.

المرضي تحدث عن هذا الأمر قائلًا عبر تويتر "يبدو أن الدوري المصري سيخطف الأضواء ليصبح أقوى دوري عربي بعد تجدد المنافسة الممتعة جدًا والقوية بين القطبين".

أضاف "في دورينا أين ذهب الكبار !! نادٍ واحد يستحوذ على البطولات ويخطف النجوم من جميع منافسيه ويتميز بالميزانية المليارية والديون الصفرية !!".

يبدو ان الدوري المصري سيخطف الاضواء ليصبح اقوى دوري عربي بعد تجدد المنافسة الممتعة جدا والقوية بين القطبين .

في دورينا اين ذهب الكبار !!

ناد واحد يستحوذ على البطولات ويخطف النجوم من جميع منافسيه ويتميز بالميزانية المليارية والديون الصفرية !! pic.twitter.com/0eth8cuheR — عادل المرضي (@ADEL_MARDI) July 22, 2022

يُشار إلى أن الهلال نجح خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير في تجريد الاتحاد من نجميه سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي بالتوقيع معهما بعد دخولهما الفترة الحرة من عقديهما، وقد اشترى فيما بعد المدة المتبقية في العقد من النادي الجداوي.

الهلال لم يتوقف أبدًا وتعاقد مع هداف الدوري أوديون إيجالو من الشباب، وضم كذلك محمد العويس حارس مرمى الأهلي والبرازيلي ميشايل، وقد لعب جل أولئك اللاعبين دورًا كبيرًا في حسم الصراع لصالحه أمام الاتحاد.