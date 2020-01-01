كيف قاد بن رحمة برينتفورد لملحق التأهل للدوري الإنجليزي؟

أرقام استثنائية..

فقد برينتفورد فرصة التأهل مباشرةً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته المفاجئة على يد بارنسلي بهدفين مقابل هدف، ورغم تعثر وست بروميتش بالتعادل مع كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل فريق.

الفرصة لا تزال مواتية لبنتفورد للتأهل إلى البريميرليج حال الفوز في مباراتي الملحق، عندما يلتقي أولًا مع كارديف وفي حال أن فاز يُلاقي الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين فولهام وسوانزي.

لم يكن برينتفورد ليصل إلى هذه المرحلة لولا امتلاكه للجوهرة الجزائرية سعيد بن رحمة، هذا اللاعب الذي صال وجال في الأراضي الإنجليزية والآن بات مطمعًا لكبار الأندية الأوروبية بشكلٍ عام.

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هذا ما تؤكده أرقام اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي انضم لبرينتفورد في صيف 2018 بعد رحلة طويلة في الملاعب الفرنسية آخرها كان مع نيس.

لقد أحرز بن رحمة هذا الموسم 17 هدفًا في 43 مباراة، بدأ منها 39 وحل بديلًا في 4، في الوقت الذي قدّم فيه 8 تمريرات حاسمة، ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تأثيرًا في برينتفورد على الإطلاق.

من السهل إدراك لماذا يلقى بن رحمة اهتمامًا من أغلب أندية البريميرليج، وأيضًا لما يرشحه أغلب متابعي الدرجة الأولى ليكون لاعب الموسم عن جدارة واستحقاق، بالنظر إلى خصائصه وأرقامه.

تقول الإحصائيات أن متوسط التمريرات المفتاحية التي يقدمها الجزائري في كل مباراة هو 2.1، بينما تبلغ نسبة متوسط تمريراته الصحيحة في المباراة الواحدة 77.9%، أما متوسط تمريراته بشكلٍ عام في المباراة الواحدة 36.8 تمريرة، ويقدم كذلك منها 1.5 تمريرة طولية.

في المباراة الواحدة، يبلغ متوسط التسديدات التي يسدهها بن رحمة 3.9 تسديدة، أما المراوغات فتأتي بمعدل مرتفع، وهو 3.1 مرواغة.

يمكن القول بوضوح أن ابن الصحراء هو أحد أبرز اللاعبين في إنجلترا هذه السنة، ويفترض أن انتقاله إلى نادٍ أكبر بات مسألة وقت ليس إلا، فترى، ما هي وجهته المقبلة؟ أم يصعد برينتفورد ويقرر إكمال مسيرته هناك.