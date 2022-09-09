كيف ذلك؟ .. "شكرًا للنصر على مساهمته في فوز الهلال بكأس لوسيل"

ربط الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال بين النصر وفوز الهلال على الزمالك وتتويجه بكأس سوبر لوسيل اليوم الجمعة في قطر، وقد وجه الشكر للأصفر على دوره في هذا التتويج لجاره الأزرق.
بطل الدوري السعودي نجح في هزيمة بطل مصر بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، والتي أقيمت بمناسبة افتتاح استاد لوسيل الذي سيستضيف حفل ومباراة افتتاح كأس العالم 2022 في قطر بعد نحو 70 يومًا.
نجما الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش أهدرا ركلتي جزاء بعدما تصدت العارضة لتسديدة الأول وعبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال لمحاولة الثاني، فيما فشل محمد عواد حارس مرمى الزمالك في التصدي لأي ركلة جزاء ترجيحية.
الزلال أشاد كثيرًا بأداء المعيوف مع الهلال وأشار إلى أن مسألة انضمامه للمنتخب السعودي مسألة وقت لا أكثر، وذلك خلال تصريحاته في حلقة اليوم من برنامج "أكشن مع وليد".
إذ قال "المعيوف هو راعي المعروف في الهلال، هو الحارس السعودي الوحيد في دوري المحترفين الذي يلعب بمستوى ثابت منذ سنوات".
تابع "مسألة انضمام المعيوف لمنتخب السعودية مسألة وقت، أراه في طريقه للأخضر. هو السبب الرئيسي اليوم في تتويج الهلال باللقب".
وبعد تلك الإشادة بالمعيوف، توجه الزلال بالشكر للنصراويين لدورهم في تتويج الهلال، بقوله "ولا أنسى أن أشكر زملائي النصراويين على دورهم في تتويج الهلال، لأن النصر كان السبب الرئيسي في عدم وجود حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل مع الفريق اليوم وهو المتميز في ركلات الجزاء الترجيحية، وجوده اليوم كان سيصنع الفارق ويجعل ركلات الترجيح صعبة جدًا على الهلال، لا ننسى كيف قاد مصر للصعود إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بتألقه في ركلات الترجيح".
عبدالعزيز الزلال: عبدالله المعيوف راعي المعروف والحارس السعودي الوحيد ثابت المستوى ومنطقيا هو في طريقه للمنتخب .. شكرًا النصراويين لأنهم كانوا سببا في عدم وجود الحارس أبو جبل لأنه متميز بركلات الترجيح#الهلال_الزمالك#كأس_سوبر_لوسيل#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/T0T7m5JQwm— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 9, 2022
يُشار إلى أن النصر كان قد وقع عقدًا مع أبو جبل لانضمامه له في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وذلك بعد تألقه في كأس أمم إفريقيا، لكن النادي السعودي تراجع فيما بعد واتجه للتعاقد مع دافيد أوسبينا، وقد انتقل الحارس إلى نادي البنك الأهلي الناشط في الدوري المصري.
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