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الدوري المصري الممتاز

كيف تم قيده والشحات أفضل ضمن أبرز ردود الأفعال على انتقال السعيد لبيراميدز

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أعلن النادي تعاقده مع السعيد، عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تعاقد نادي بيراميدز مع اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب أهلي جدة السعودي، بشكل رسمي بحسب ما كشف الحساب الرسمي للنادي.

وأعلن النادي تعاقده مع السعيد، عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتباينت ردود الأفعال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكان التساؤل الأبرز من جماهير الكرة المصرية هو عن كيفية قيد اللاعب في قائمة بيراميدز.

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أمام على الجانب الأخر، قارن بعض جماهير الأهلي بموقف اللاعب حسين الشحات لاعب العين الإماراتي المتمسك بالانتقال للأهلي، وموقف عبدالله السعيد الذي كان قد وقع للزمالك.

جماهير الأهلي السعودي بدورها ودعت اللاعب واعتبرت رحيله فرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد ومميز في صناعة اللعب.

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