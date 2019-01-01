كيف تم قيده والشحات أفضل ضمن أبرز ردود الأفعال على انتقال السعيد لبيراميدز

أعلن النادي تعاقده مع السعيد، عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تعاقد نادي بيراميدز مع اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب أهلي جدة السعودي، بشكل رسمي بحسب ما كشف الحساب الرسمي للنادي.

وأعلن النادي تعاقده مع السعيد، عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتباينت ردود الأفعال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكان التساؤل الأبرز من جماهير الكرة المصرية هو عن كيفية قيد اللاعب في قائمة بيراميدز. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

#عبدالله_السعيد

تاريخ القيد النهارده 4/1/2019 يعني يوم الجمعة اللي هو المفروض اجازه زي ما شوبير قال امبارح وقال مفيش قيد بكره يبقي دول اتقيدوا ازاي دول!!!؟ pic.twitter.com/dQVSrOoeOn — islam mohamed (@islammohamed984) January 4, 2019

أمام على الجانب الأخر، قارن بعض جماهير الأهلي بموقف اللاعب حسين الشحات لاعب العين الإماراتي المتمسك بالانتقال للأهلي، وموقف عبدالله السعيد الذي كان قد وقع للزمالك.

عبدالله السعيد باع الاهلي عشان ٢٠ مليون ، حسين الشحات ضحي ب٢٠ مليون عشان ينضم للاهلي



الفرق كبير ❤❤❤ pic.twitter.com/NA9X6NcglY — أهلاوي حر 🔴💪 (@_Ahlawy_hor) January 2, 2019

جماهير الأهلي السعودي بدورها ودعت اللاعب واعتبرت رحيله فرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد ومميز في صناعة اللعب.

رسميًا :

لاعب الاهلي عبدالله السعيد ينتقل الى بيراميدز المصري بصفقه تم دعمها من "هذاك"

الله يكتب في بديله الخير ويوفق الاهلي🙏🏻💚

.#الاهلي pic.twitter.com/wHu0sUpNzM — مجانين بحبك يا آهلي (@ahlinaFC) January 4, 2019

لاعب الاهلي السعودي عبدالله السعيد ينتقل الى بيراميدز رسميا😅 pic.twitter.com/PWXQWCJ2Fu — كونان الهلالي (@20_rayann) January 4, 2019