شكوك بلجيكية حول قرار مدريد وجراحة هازارد

أنهى ريال مدريد ملف البلجيكي إيدن هازارد مقررًا خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، وهي إصابة متكررة معه بدأت في أحد معسكرات منتخب بلجيكا إبان لعبه لصفوف تشيلسي، وتعززت في 2019 بعد تلقي ضربة قوية من مواطنه مونييه في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حينها دخل إلى غرفة العمليات أيضًا، لكنه أصيب مجددًا عقب العودة.



لم تحل هذه العملية مشكلة إصابات البلجيكي بشكل عام، تأكد ذلك في موسم 2020-2021 حين تعرض هازارد لإصابات عضلية متكررة، الأمر الذي تسبب في سجال بين الأجهزة الطبية للمنتخب البلجيكي وريال مدريد، كان منتخب بلجيكا يريد إخضاعه لعملية جراحية، بينما كان ريال مدريد يرفض إجراءها رغم ضغط اللاعب في بعض الأحيان، لكن "البلانكوس" كانوا يريدون تحقيق أي استفادة منه وهو الذي لم يشارك بالشكل المأمول منذ انتدابه لصفوف الفريق.



خلاف مدريدي بلجيكي

حينئذ كان الجهاز الطبي لمنتخب بلجيكا يؤكد أن هازارد إن خضع لعملية جراحية فسيغيب عن باقي موسم 2020-2021 لكنه سيصل بشكل مثالي إلى بطولة اليورو، إلا أن ريال مدريد راهن على عودة تدريجية للاعب البلجيكي، ويبدو أن هذا لم يحدث، بل إن ريال مدريد اضطر للاستجابة لاقتراح إجراء العملية الجراحية في الأخير.



موافقة ريال مدريد أمس على إجراء عملية جراحية لهازارد، يعيدنا إلى تصريحات المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز في مارس 2021 حول الأمر حين قال: "نظرنا إلى جميع الاحتمالات وحاولنا الوصول إلى خيار أفضل، ولكن أتى القرار في الأخير بعدم إخضاع اللاعب لأي عملية جراحية".



يأتي هذا وسط تشكيك بلجيكي تشير إليه صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد، في القرار المدريدي الرسمي الذي اتخذ أمس، وجدواه في الوقت الراهن بعد أن فقد اللاعب كثيرا من مستواه، متناولين رئيس الجهاز الطبي في ريال مدريد، الكرواتي نيكو ميهيتش، بل إن بعض المسؤولين في الاتحاد البلجيكي وصفوه بأنه "فقير من ناحية التخصصية" و"لا يميل للاستماع للمتخصصين" وأيضًا طالت سهام النقد المعد البدني لريال مدريد، جريجوري دوبون، الذي تمت توليته بإيعاز من المدرب السابق للميرنجي، زين الدين زيدان.



كذلك فإن طلب هازارد بانضمام ليفين ميسشالك أخصائي العلاج الطبيعي المعتمد من الاتحاد البلجيكي والذي يحظى بثقة هازارد نفسه إذ عمل معه على التعافي من عديد الإصابات بنجاح، إلى هيكل ريال مدريد، أمر رفض تمامًا من الأخير، وسط تكهنات بأن يكون هازارد يتلقى أوامر طبية متضاربة من أكثر من جهة، وهذه مشكلة في أي عملية استشفاء.



ريال مدريد يغير موقفه



أمس الجمعة، تغير السياق جذريًا، ربما كان هذا مدفوعًا بعدم اعتماد أنشيلوتي أصلًا على هازارد واستحواذ البرازيلي فينيسيوس جونيور على مكانه في تشكيل ريال مدريد حتى استطاع البلجيكي بالكاد أن يشارك في 877 دقيقة هذا الموسم، فاشلًا في الظهور ولو لدقيقة واحدة في آخر 4 مباريات بالدوري، وكذلك في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.



هنا قرر ريال مدريد أن يخضع هازارد لعملية جراحية، وهذا يشير إلى أن الأولوية لم تكن طبية في المقام الأول بهذا الملف، بل إن الأمر كان يتعلق "باختيار الوقت المناسب" لا أكثر.



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كأس العالم



ربما يكون البلجيكيون هم الأكثر استفادة من هذا الأمر، وسيكون الاستحقاق الأهم هو مونديال قطر 2022 في نوفمبر أيًا كان النادي الذي سيلعب له هازارد في هذا التوقيت، بقي في ريال مدريد، أم رحل مدفوعًا بالأخبار القوية التي تشير إلى وصول كيليان مبابي إلى سانتياجو برنابيو.



وبشكل عام، أي شيء يقرب هازارد من الرحيل عن ريال مدريد سيكون مفيدًا للأطراف كافة، للاعب الذي يريد المشاركة والفكاك من تلك التجربة المريرة، وللنادي الذي سيتخلص من راتب 30 مليون يورو في الموسم.

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