كيف تعامل أنطوان جريزمان؟ .. تفاصيل مثيرة في تنصيب كيليان مبابي قائدًا لفرنسا

صدمة لنجم فرنسا بسبب شارة القيادة

أعلن المنتخب الفرنسي رسميًا اليوم الثلاثاء اختيار نجم الفريق كيليان مبابي قائدًا للفريق بالفترة المقبلة بقرار من ديدييه ديشان مدرب الديوك.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة كل من منتخبات هولندا وأيرلندا يومي 23 مارس و27 في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وتردد سؤال من سيكون قائد الفريق بين كيليان مبابي أو أنطوان جريزمان؟ منذ المؤتمر الصحفي الأول لهذا الأسبوع وتم سؤال ديدييه ديشان خمس أو ست مرات حول هذا الموضوع، وعلق المدرب على هذا الأمر بسخرية قائلًا "سيصبح عذابًا" وقال سأتخذ القرار في الأيام القادمة ".

وأكدت جريدة "ليكيب" أن اختيار كيليان مبابي كقائد لمنتخب فرنسا قد يؤثر على مسيرة زميله أنطوان جريزمان.

ووفقًا لمصادر لجريدة "ليكيب" فإن جريزمان "تناول الموز هذا الصباح" فقط للتقليل من شأن القضية ولعب مع مبابي أمام الكاميرات وأظهر أيضًا ابتسامة عريضة عندما سار على العشب في ملعب ميشيل بلاتيني للتدريب جنبًا إلى جنب مع جول كوندي.

وكان مبابي وجريزمان، أبرز المرشحين لخلافة هوجو لوريس في ارتداء شارة القيادة، وقد يؤدي اختيار كيليان على حساب جريزمان إلى غضب البالغ من العمر 32 عامًا.

وتعرض جريزمان لصدمة كبيرة من ديشان بسبب علاقته القوية معه وشعبيته في غرفة الملابس ورغم ذلك منح المدرب الشارة إلى نجم باريس سان جيرمان الذي يصغره بـ8 سنوات.

جريزمان هو ثاني أكثر لاعب خبرة في الفريق على المستوى الدولي، خلف أوليفييه جيرو، حيث لعب 117 مباراة دولية وسجل 42 هدفًا.