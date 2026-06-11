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VENEZUELA-SOUTH AFRICA-FIFA-WORLD CUPAFP
مصعب صلاح

كيف تشاهد مباريات كأس العالم 2026 مجانًا على يوتيوب؟

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مصر
إنجلترا
فرنسا
ألمانيا
غانا
هايتي
إيران
العراق
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اليابان
الأردن
المكسيك
المغرب
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
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كل ما تريد معرفته عن إمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 مجانًا على يوتيوب

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق صافرة البداية لمنافسات كأس العالم 2026 مساء اليوم 11 يونيو ، وسط تساؤلات عديدة حول كيفية متابعة الحدث العالمي الأضخم رقمياً.

وأعلنت منصة يوتيوب عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحويل المنصة إلى "استاد رقمي" يمنح المشجعين تجربة فريدة تتنوع بين البث المباشر والملخصات السريعة.

كيف تشاهد كأس العالم 2026 مجانًا على يوتيوب؟

أوضحت منصة يوتيوب في بيان رسمي أنها ستكون الوجهة الرئيسية لمتابعة كواليس وأحداث مونديال 2026، حيث سيقدم الشركاء الإعلاميون الرسميون للفيفا محتوى متنوعاً يشمل بث أول 10 دقائق من جميع المباريات، بالإضافة إلى اختيار عدد من المواجهات لبثها بالكامل بشكل مجاني في مناطق جغرافية محددة. ويُنصح المشجعون بالتوجه إلى القنوات المحلية الحاصلة على الحقوق مثل "بي بي سي" في بريطانيا، و"فوكس سبورتس" في الولايات المتحدة، و"تي يو دي إن" في المكسيك، وتفعيل التنبيهات لضمان عدم تفويت أي لحظة.

وصرحت المنصة عبر حساباتها الرسمية: "منذ صافرة البداية في 11 يونيو وحتى رفع الكأس في 19 يوليو، سيكون يوتيوب بمثابة الاستاد الرقمي العالمي. بالتعاون مع شركائنا الإعلاميين وصناع المحتوى، سنمنح كل مشجع مقعداً في الصفوف الأمامية، سواء كنت تبحث عن مباريات مباشرة، أو ملخصات سريعة، أو كواليس حصرية لن تجدها في أي مكان آخر".

توفر الشراكة القائمة بين يوتيوب وفيفا خيارات متعددة للمشاهدين، حيث تملك القنوات الناقلة الرسمية خيار مشاركة الدقائق العشر الأولى من كل مباراة مباشرة عبر قنواتها على يوتيوب، مما يمنح المشجعين لمحة عن الإثارة قبل الانتقال لمتابعة البث الكامل عبر منصاتها الخاصة.

وفي بعض الحالات، قد يختار بعض الشركاء بث مباريات كاملة مباشرة على المنصة طوال فترة البطولة.

كيف يمكن مشاهدة ملخصات وأهداف مباريات كأس العالم 2026 مجانًا؟

في حال فاتتك متابعة المباراة مباشرة، توفر المنصة مكتبة ضخمة من المقاطع المصورة، حيث يمتلك المذيعون الرسميون صلاحية الوصول إلى أرشيف قوي يتضمن كافة أشكال الفيديوهات. يمكن للمشجعين تصفح خاصية "شورتس" لمشاهدة الأهداف الخرافية، أو متابعة الملخصات الطويلة للحصول على سياق أعمق للأحداث، بالإضافة إلى تجميعات الأهداف اليومية.

وتسهل المنصة عملية الوصول لهذا المحتوى من خلال محركات البحث، حيث يكفي كتابة "كأس العالم فيفا 2026" في خانة البحث لاستعراض كل ما فاتك أو ترغب في إعادة مشاهدته، مما يضمن بقاء المشجع في قلب الحدث العالمي لحظة بلحظة وبجودة تقنية عالية.

كيف يمكن مشاهدة كواليس مباريات كأس العالم 2026 مجانًا؟

تخطط يوتيوب وبالتنسيق مع فيفا لجلب فريق عالمي متنوع من صناع المحتوى إلى قلب الملاعب، حيث سيحصلون على وصول استثنائي لمناطق لم تكن متاحة من قبل. ومن بين الأسماء المشاركة سيلين ديبيت، وهالي كاليل، وغيرهم من النجوم الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية تتجاوز 350 مليون مشترك حول العالم.

سيكون هؤلاء المبدعون متواجدين في المدن المستضيفة للبطولة وعلى خطوط الملعب، لنقل تجربة كأس العالم بعيون المشجعين، وتسليط الضوء على الثقافات والاحتفالات الجماهيرية، مما يضيف بعداً ترفيهياً وتفاعلياً للبطولة يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

أتاحت المنصة للمشجعين فرصة التفاعل الشخصي من خلال إطلاق 4 تأثيرات جديدة وحصرية لكأس العالم 2026 عبر ميزة "شورتس". يمكن للمستخدمين تخصيص طلاء الوجه لتشجيع فرقهم، أو تجربة لعبة "صائد النجوم" لاختبار دقة التصويب، أو استخدام "كشك الصور الرسمي" لتوثيق لحظاتهم الخاصة خلال البطولة.


المكسيك ضد جنوب أفريقيا
beIN SPORTS MAX
كوريا الجنوبية ضد تشيكيا
beIN SPORTS MAX
كندا ضد البوسنة والهرسك
beIN SPORTS MAX
الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراجواي
beIN SPORTS MAX
قطر ضد سويسرا
beIN SPORTS MAX
البرازيل ضد المغرب
beIN SPORTS MAX
هايتي ضد إسكتلندا
beIN SPORTS MAX
أستراليا ضد تركيا
beIN SPORTS MAX
ألمانيا ضد كوراساو
beIN SPORTS MAX
هولندا ضد اليابان
beIN SPORTS MAX
كوت ديفوار ضد الإكوادور
beIN SPORTS MAX
السويد ضد تونس
beIN SPORTS MAX
إسبانيا ضد كاب فيردي
beIN SPORTS MAX
بلجيكا ضد مصر
beIN SPORTS MAX
السعودية ضد أوروجواي
beIN SPORTS MAX
إيران ضد نيوزيلندا
beIN SPORTS MAX
فرنسا ضد السنغال
beIN SPORTS MAX
العراق ضد النرويج
beIN SPORTS MAX
الأرجنتين ضد الجزائر
beIN SPORTS MAX
النمسا ضد الأردن
beIN SPORTS MAX
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
beIN SPORTS CONNECT
إنجلترا ضد كرواتيا
beIN SPORTS CONNECT
غانا ضد بنما
beIN SPORTS CONNECT
أوزبكستان ضد كولومبيا
beIN SPORTS CONNECT
تشيكيا ضد جنوب أفريقيا
beIN SPORTS CONNECT
سويسرا ضد البوسنة والهرسك
beIN SPORTS CONNECT
كندا ضد قطر
beIN SPORTS CONNECT
المكسيك ضد كوريا الجنوبية
beIN SPORTS CONNECT
الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا
beIN SPORTS CONNECT
إسكتلندا ضد المغرب
beIN SPORTS CONNECT
البرازيل ضد هايتي
beIN SPORTS CONNECT
تركيا ضد باراجواي
beIN SPORTS CONNECT
هولندا ضد السويد
beIN SPORTS CONNECT
ألمانيا ضد كوت ديفوار
beIN SPORTS CONNECT
الإكوادور ضد كوراساو
beIN SPORTS CONNECT
تونس ضد اليابان
beIN SPORTS CONNECT
إسبانيا ضد السعودية
beIN SPORTS CONNECT
بلجيكا ضد إيران
beIN SPORTS CONNECT
أوروجواي ضد كاب فيردي
beIN SPORTS CONNECT
نيوزيلندا ضد مصر
beIN SPORTS CONNECT
الأرجنتين ضد النمسا
beIN SPORTS CONNECT
فرنسا ضد العراق
beIN SPORTS CONNECT
النرويج ضد السنغال
beIN SPORTS CONNECT
الأردن ضد الجزائر
beIN SPORTS CONNECT
البرتغال ضد أوزبكستان
beIN SPORTS CONNECT
إنجلترا ضد غانا
beIN SPORTS CONNECT
بنما ضد كرواتيا
beIN SPORTS CONNECT
كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية
beIN SPORTS CONNECT
البوسنة والهرسك ضد قطر
beIN SPORTS CONNECT
سويسرا ضد كندا
beIN SPORTS CONNECT
المغرب ضد هايتي
beIN SPORTS CONNECT
إسكتلندا ضد البرازيل
beIN SPORTS CONNECT
تشيكيا ضد المكسيك
beIN SPORTS CONNECT
جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية
beIN SPORTS CONNECT
الإكوادور ضد ألمانيا
beIN SPORTS CONNECT
كوراساو ضد كوت ديفوار
beIN SPORTS CONNECT
تونس ضد هولندا
beIN SPORTS CONNECT
اليابان ضد السويد
beIN SPORTS CONNECT
تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية
beIN SPORTS CONNECT
باراجواي ضد أستراليا
beIN SPORTS CONNECT
النرويج ضد فرنسا
beIN SPORTS CONNECT
السنغال ضد العراق
beIN SPORTS CONNECT
كاب فيردي ضد السعودية
beIN SPORTS CONNECT
أوروجواي ضد إسبانيا
beIN SPORTS CONNECT
نيوزيلندا ضد بلجيكا
beIN SPORTS CONNECT
مصر ضد إيران
beIN SPORTS CONNECT
كرواتيا ضد غانا
beIN SPORTS CONNECT
بنما ضد إنجلترا
beIN SPORTS CONNECT
الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان
beIN SPORTS CONNECT
كولومبيا ضد البرتغال
beIN SPORTS CONNECT
الأردن ضد الأرجنتين
beIN SPORTS CONNECT
الجزائر ضد النمسا
beIN SPORTS CONNECT


وبعيداً عن مباريات النسخة الحالية، تتيح قناة "فيفا" الرسمية على يوتيوب فرصة استعادة ذكريات التاريخ من خلال ساعات طويلة من اللقطات الأرشيفية، وأبرز لحظات المسيرة المهنية لأساطير اللعبة، والمواجهات الأيقونية التي ميزت النسخ السابقة من المونديال، مع إتاحة الفرصة لصناع المحتوى لإعادة تقديم هذه القصص بأسلوب معاصر.

ورغم هذه التسهيلات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة، حيث انتقد البعض فكرة بث 10 دقائق فقط من المباريات، معتبرين أنها محاولة لجذب المشاهدين للإعلانات فقط، بينما أشاد آخرون، خاصة في البرازيل، بتوفر خيارات مجانية متعددة تجعل من يوتيوب المنصة الأهم في متابعة الحدث الكروي الأبرز عالمياً.

ما القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

ولهواة البث المباشر، فإن المباريات منقولة عبر تطبيق TOD TV.


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