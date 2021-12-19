يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مباراة الفتح والاتحاد، والتي تقام لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2021-22.

الاتحاد يدخل المباراة وهدفه الأساسي الفوز من أجل العبور إلى دور الثمانية، في ظل سعيه للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين، حيث يغيب عن حصد البطولة منذ عام 2018.

ويعد الاتحاد ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين، حيث حقق اللقب تسع مرات سابقة، ويبتعد بفارق أربعة ألقاب عن الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة.

أما الفتح، فيدخل اللقاء وعينه على تحقيق المفاجأة والفوز على الاتحاد، الذي يسير بخطى ثابتة في الموسم الحالي، من أجل العبور إلى ربع النهائي.

ولم يسبق وأن لعب نادي الفتح المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من قبل، لذلك سيكون التأهل إلى ربع النهائي خطوة هامة له في البطولة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة الاتحاد والفتح؟ جول يجيب على هذا الأمر..

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 5:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفتح - الاتحاد الإثنين 20 ديسمبر 2021،

17:35 السعودية، 16:35 مصر SSC

كيف تتابع مباراة الاتحاد والفتح عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.