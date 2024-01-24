كيف أجلس على الدكة؟ أونانا يثير المشاكل في كوت ديفوار!

ما الذي يفعله حارس مانشستر يونايتد؟

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أفادت تقارير صحفية بأن أندريه أونانا تورط في "مشاجرة غاضبة" مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ورئيسه صامويل إيتو بعد اكتشاف استبعاده من التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده بمباراة كأس الأمم الإفريقية الحاسمة يوم الثلاثاء ضد غامبيا.

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ومنذ بداية الموسم يمر أونانا بانتقادات كبيرة، وكان يأمل في أن تغير كأس الأمم الإفريقية الصورة الذهنية لديه كي يعود إلى مانشستر يونايتد بأفضل حالة معنوية.

وغاب أونانا عن مباراة الكاميرون الافتتاحية في البطولة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع غينيا، ليبقى في إنجلترا للتعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان قد توصل يونايتد إلى اتفاق مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لإبقاء أونانا في إنجلترا لفترة أطول من اللاعبين الآخرين بل دفعوا 79000 جنيه إسترليني لنقله بطائرة خاصة إلى كوت ديفوار.

ثم بدأ أونانا المباراة ضد السنغال في الخسارة 3-1، مما ترك الكاميرون على شفا الإقصاء، لذا تم وضعه على مقاعد البدلاء في مباراتهم الأخيرة ضد جامبيا، مع عودة ابن عمه، حارس مرمى نيم، فابريس أوندوا، إلى التشكيلة الأساسية. وفازت الكاميرون بتلك المباراة 3-2 وتأهلت لدور الـ16.

وذكر موقع "سبورت نيوز أفريكا" أن أونانا دخل في خلاف حاد مع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بعد سماعه بقرار المدير الفني ريجوبيرت سونج بإجلاسه على مقاعد البدلاء في المباراة.

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