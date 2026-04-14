نادراً ما تخلو التصفيات الأوروبية لكأس العالم للسيدات 2027 من الإثارة، وما يجعلها جذابة إلى هذا الحد هو مزيج العمالقة الراسخين والطامحين المتحدّين في أنحاء أوروبا. إنجلترا، على سبيل المثال، تتحمّل ثقل التقاليد والتوقعات في كل مرة تطأ فيها أرض الملعب. وقد ظلّت صلابتها وقوتها على أرضها من السمات الفارقة منذ زمن، ويعرف المشجعون أنه عندما تلعب إنجلترا يكون هناك دائماً شعور بحدثٍ استثنائي. أما إسبانيا، فمن جهة أخرى، فتأتي بطاقة مختلفة: براعة تقنية، كرة استحواذ، وسمعة متنامية باعتبارها واحدة من أكثر المنتخبات إثارة في كرة القدم النسائية.

وفي الشمال، تُبقي السويد والدنمارك على المنافسة الإسكندنافية حيّة، وهي مواجهة تبدو دائماً أكبر من مجرد نقاط على جدول الترتيب. كلا الطرفين معروفان بلياقتهما البدنية وانضباطهما التكتيكي، وكلما التقيا كان الأمر متعلقاً بالكبرياء بقدر ما هو متعلق بالتأهل. ثم لديك هولندا وفرنسا، وهما دولتان تجسّدان نقاط قوة متباينة. فقد جعلت ثبات فرنسا وعمق خياراتها منها معياراً يُحتذى في كرة القدم الأوروبية، بينما يعتمد الهولنديون على اللمسة الفنية والإبداع الهجومي لصياغة هويتهم الخاصة.

وبالطبع، تظل ألمانيا القوة الدائمة. هيمنتها في التصفيات تكاد تكون تقليداً بحد ذاتها، إذ تضع المعيار الذي يسعى الآخرون لملاحقته. أما النمسا، فتمثل في المقابل عزيمة الدول التي تسعى لتقليص الفجوة، مقدّمةً صلابة وطموحاً حتى عندما لا يكون التاريخ في صفها. معاً، تسرد هذه البلدان قصة كرة القدم النسائية الأوروبية—حيث تتصادم المنافسات والإرث والطموحات على الطريق إلى البرازيل.

إليكم دليل GOAL حول كيفية متابعة جميع المباريات.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم المقبلة في أوروبا (UEFA) على التلفزيون

أين تشاهد حول العالم

البث المباشر العالمي على +FIFA

في العديد من المناطق، إذا لم تقم الجهة المحلية الناقلة ببث مباراة معينة، فغالبًا ما يتم بثها مباشرةً ومجانًا على +FIFA.