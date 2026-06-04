كأس العالم - المجموعة 2 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك في 12 يونيو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة كندا ضد البوسنة والهرسك باستخدام VPN

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كندا ضد البوسنة والهرسك: سياق المباراة

سيكون المضيفون المشاركون كندا، المصنفة 30 عالمياً من قبل الفيفا، متحمسين لبدء حملتهم بانتصار على منتخب البوسنة والهرسك المصنف 65. يصل البوسنيون إلى البطولة كغرباء خطرين بعد إقصاء إيطاليا في الملحق الأوروبي.

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من هم مدرب كندا ولاعبوها الأساسيون؟

سيعتمد مدرب كندا جيسي مارش، الذي كان سابقاً مع ليدز يونايتد، بشكل كبير على الجودة والخبرة لدى الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد مؤخراً من غياب طويل بسبب الإصابة في إثارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في مايو. كذلك، ترقب لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني ومهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد.

تأهل منتخب كندا الوطني للرجال إلى كأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات في تاريخه، وهي في 1986 و2022 والآن 2026. سجل ديفيز أول هدف لكندا على الإطلاق في كأس العالم في مباراة ضد كرواتيا في 2022. والآن، في سن 52، يمكن للمدرب مارش الإشارة إلى مسيرة لعب لامعة، حيث لعب 14 موسماً في دوري الولايات المتحدة MLS في التسعينيات والعقد الأول من الألفية. كما حصل على مباراتين دوليتين مع منتخب الولايات المتحدة للرجال.

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من هم مدرب البوسنة والهرسك ولاعبوها الأساسيون؟

أعرب المدرب سيرجي بارباريز لأول مرة عن اهتمامه بالدور في 2009. وبعد خمسة عشر عاماً، تولى قيادة المنتخب الوطني – دون خبرة تدريبية سابقة – للمرة الأولى ضد إنجلترا في سن 52. والآن تفاوض على انتصارات في الملحق على ويلز وإيطاليا.

إدين دجيكو البالغ من العمر 40 عامًا، أسطورة كرة القدم البوسنية، يقود الفريق وهو الهداف التاريخي لهم. دجيكو، الذي لعب سابقًا مع مان سيتي، ساعد مؤخرًا شالكه على العودة إلى البوندسليغا. وعلى الطرف الآخر من طيف الأعمار، يتم الحديث عن كريم ألاجبغوفيتش البالغ من العمر 18 عامًا باعتباره ميراليم بيانيتش القادم. قضى لاعب الوسط موسمًا مع ريد بول سالزبورغ قبل أن يفعل باير ليفركوزن بند الشرط الجزائي لضمّه. ومع بدء الجمرات الأخيرة لمسيرة دجيكو الأيقونية في الانطفاء ببطء، يبدو ألاجبغوفيتش الرجل الذي سيحمل الشعلة للجيل القادم.

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تشكيلة كندا لكأس العالم

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سيلتيك)، ديريك كورنيليوس (مارسيليا)، ريتشي لارييا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوغيرول (فولهام)، مويس بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، ألفي جونز (ميدلسبره).

لاعبو الوسط: ستيفن أوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كونيه (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماثيو شوينيير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولوواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون SG).

طريق كندا إلى كأس العالم

لأن كندا هي واحدة من الدول المضيفة المشاركة لكأس العالم 2026، إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، لم يكن عليها التأهل.

تشكيلة البوسنة والهرسك لكأس العالم

حراس المرمى: نيكولا فاسيلي (سانت باولي)، مارتن زلوميسليتش (رييكا)، عثمان هادزيكيتش (سلافن بيلوبو).

المدافعون: سياد كولاشيناتس (أتالانتا)، عمار ديديتش (بنفيكا)، نهاد موجاكيتش (غازي عنتاب)، نيكولا كاتيتش (شالكه 04)، طارق محاريموفيتش (ساسولو)، ستييبان راديلجيتش (رييكا)، دينيس هادزيكادونيتش (سامبدوريا)، نيدال تشيليك (لانس).

لاعبو الوسط: أمير هادزياهيميتوفيتش (هال سيتي)، إيفان سونيتش (بافوس)، إيفان باسيتش (أستانا)، دزينيس بورنيتش (كارلسروهر إس سي)، إرمين ماهميتس (سلوفان ليبيريتس)، بنجامين طاهيروفيتش (بروندبي)، عمار ميميتش (فيكتوريا بلزن)، أرمين غيغوفيتش (يونغ بويز)، كريم ألاجبغوفيتش (RB سالزبورغ)، إسمير بايركتاريفيتش (PSV آيندهوفن).

المهاجمون: إرميدين ديميروفيتش (VfB شتوتغارت)، يوفو لوكيتش (يونيفرسيتاتيا كلوج)، سامد بازدار (ياغيلونيا بياليستوك)، حارس تاباكوفيتش (بوروسيا مونشنغلادباخ)، إدين دجيكو (شالكه 04).

طريق البوسنة إلى كأس العالم

القول إن تأهل البوسنة لهذه البطولة مفاجأة سيكون تقليلًا من شأن الأمر. لقد حققوا أربعة انتصارات فقط في مبارياتهم الـ19 السابقة عبر دورتين من التصفيات عندما تولى بارباريز المسؤولية في 2024.

أوقعت القرعة البوسنة في المجموعة H شديدة التنافس في الدور الأول من تصفيات اليويفا. أثبتوا أنهم في غاية الصعوبة في الهزيمة، إذ خسروا مباراة واحدة فقط من أصل ثماني مباريات، لكنهم أنهوا المشوار بفارق بسيط عن التأهل التلقائي خلف النمسا. ثم أقصوا ويلز بركلات الترجيح في كارديف، واحتاجوا أيضًا إلى ركلات الترجيح للتفوق على إيطاليا على الأراضي البوسنية لحجز بطاقتهم.

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دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة كندا ضد البوسنة والهرسك اليوم

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تنزيل وتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى موثوقة (اطّلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم حيث تُعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكن تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: أحيانًا يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو حدّث متصفحك لضمان سريان التغيير. بدء البث: اذهب إلى موقع وتطبيق الجهة الناقلة واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

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