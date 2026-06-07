ستنطلق مباراة قطر ضد سويسرا في 13 يونيو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة قطر ضد سويسرا باستخدام VPN

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قطر ضد سويسرا: التفاصيل الرئيسية

تواجه قطر سويسرا في افتتاح المجموعة الثانية من كأس العالم في 13 يونيو عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش في سانتا كلارا، كاليفورنيا. يحتل السويسريون المرتبة 19 كأفضل فريق في العالم وفقاً للفيفا، بينما تحتل قطر المرتبة 55.

من هم مدرب قطر ولاعبوها الأساسيون؟

صانع ألعاب السد أكرم عفيف هو الاسم الأكثر بريقاً في تشكيلة قطر. سيستخدم مهارته وابتكاره لصناعة الفرص لهداف المنتخب الوطني التاريخي. مهاجم الدحيل سجل في كأس آسيا وكوبا أمريكا والكأس الذهبية وسيأمل في إثارة بعض المتاعب لفريق يولين لوبيتيغي. لوبيتيغي البالغ من العمر 59 عاماً يمتلك خبرة واسعة على مستوى الأندية والمنتخبات، إذ تولى القيادة لريال مدريد وإشبيلية ووست هام وولفرهامبتون وبورتو والمنتخب الإسباني.

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من هم مدرب سويسرا ولاعبوها الأساسيون؟

يتولى مراد ياكين البالغ من العمر 51 عاماً قيادة المنتخب السويسري، ويتمتع بخبرة كبيرة كمدرب أندية في سويسرا مسقط رأسه. تألق القائد غرانيت تشاكا مع سندرلاند هذا الموسم، وقادهم إلى ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية الموسم بوقت كافٍ في موسمهم الأول بعد العودة. لاعب أرسنال وليفركوزن السابق هو محور الفريق، موجهاً إياهم، على نحو غير متوقع، إلى كرة القدم في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. ستكون هذه المشاركة الرابعة لتشاكا في كأس العالم.

يشكل حارس المرمى يان سومر وقلب الدفاع مانويل أكانجي النواة الدفاعية، بينما يوفر بريل إمبولو عنصر عدم التوقع في الهجوم. تأهلت سويسرا إلى كأس العالم لكرة القدم 13 مرة. في عام 2006، نالت شرفاً مشكوكاً فيه بأن تصبح الفريق الوحيد في التاريخ الذي يُقصى من كأس العالم دون أن يستقبل هدفاً واحداً.

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تشكيلة قطر لكأس العالم

حراس المرمى: صلاح زكريا (الدحيل)، محمود أبوندى (الريان)، مشعل برشم (السد).هاشمي حسين (العربي)، أيوب العاوي (الغرافة)، بوعلام خوخي (السد)، بيدرو ميغيل (السد)، عيسى لاي (العربي)، لوكاس مينديز (الوكرة)، سلطان البريك (الدحيل)، همام الأمين (كولتورال ليونيسا).

المدافعون: محمد المناعي (الشمال)، جاسم جابر (العربي)، كريم بوضياف (الدحيل)، أحمد فتحي (العربي)، عبدالعزيز حاتم (الريان)، عاصم ماديبو (الوكرة).

لاعبو الوسط: محمد المناعي (الشمال)، جاسم جابر (العربي)، كريم بوضياف (الدحيل)، أحمد فتحي (العربي)، عبدالعزيز حاتم (الريان)، عاصم ماديبو (الوكرة).

المهاجمون: تحسين محمد (الدحيل)، إدميلسون جونيور (الدحيل)، المعز علي (الدحيل)، أكرم عفيف (السد)، محمد منتاري (الغرافة)، يوسف عبدالرزاق (الوكرة)، أحمد علاء (الريان)، حسن الهيدوس (السد)، أحمد الجناحي (الغرافة).

طريق قطر إلى كأس العالم

ضمنت قطر مكانها في كأس العالم 2026 بتصدرها المجموعة الأولى خلال الدور الثالث من تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

تشكيلة سويسرا لكأس العالم

حراس المرمى: مارفين كيلر (يونغ بويز)، غريغور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، إيفون مفوغو (لوريان).

المدافعون: مانويل أكانجي (إنتر ميلان)، أوريلي أميندا (آينتراخت فرانكفورت)، إراي كوميرت (فالنسيا)، نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، لوكا جاكيز (شتوتغارت)، ميرو موهايم (هامبورغ)، ريكاردو رودريغيز (ريال بيتيس)، سيلفان فيدمر (ماينز).

لاعبو الوسط: ميشيل أيبيشر (بيزا)، كريستيان فاسناخت (يونغ بويز)، ريمو فرويلر (بولونيا)، أردون جاشاري (إيه سي ميلان)، يوهان مانزامبي (فرايبورغ)، فابيان ريدر (أوغسبورغ)، جبريل سو، روبن فارغاس (كلاهما إشبيلية)، غرانيت تشاكا (سندرلاند)، دينيس زكريا (موناكو).

المهاجمون: زيكي أمدوني (بيرنلي)، بريل إمبولو (ستاد رين)، سيدريك إيتن (فورتونا دوسلدورف)، دان ندوي (نوتنغهام فورست)، نواه أوكافور (ليدز يونايتد).

طريق سويسرا إلى كأس العالم

كان طريق سويسرا إلى كأس العالم 2026 سلسًا. تحت إشراف المدرب ياكين، هيمن منتخب ناتي على المجموعة الثانية في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليحجزوا تذكرتهم مباشرة إلى أمريكا الشمالية دون الحاجة إلى خوض ملحق.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

قطر المباراة الأخيرة سويسرا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار سويسرا 0 - 1 قطر 1 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1





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دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة قطر ضد سويسرا اليوم

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تنزيل وتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى موثوقة (اطّلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم حيث تُعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكن تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: أحيانًا يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو حدّث متصفحك لضمان سريان التغيير. ابدأ البث: اذهب إلى موقع وتطبيق الجهة الناقلة واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

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