إليك أماكن العثور على بثوث مباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة دلهي كابيتالز ضد مومباي إنديانز، حيث يقدّم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

تشهد المباراة الثامنة من موسم الدوري الهندي الممتاز (IPL) مواجهة بين فريقين يملكان خططًا مختلفة تمامًا لتحقيق النجاح. دلهي، التي تلعب في حصنها على أرضها، ستسعى لاستغلال أرضية اعتادت تقليديًا على مساعدة الرميات الدوّارة (السبين)، فيما يصل مومباي بتشكيلته القوية المعتادة، منتشيًا بزخم مساهمة أربعة من نجومه الهنود الأساسيين في تحقيق لقب حديث في كأس العالم T20.

بالنسبة إلى دلهي كابيتالز، تتمحور الحكاية حول القيادة التكتيكية لأكسار باتيل. ومع هجوم بولينغ يتقدمه الثنائي الدوّار العالمي أكسار وكولديب ياداف، سيكون الهدف الرئيسي لدلهي هو خنق ترتيب مومباي الأوسط خلال الأوفَرات الوسطى. وقد وجد خط الضرب، بقيادة كيه إل راهول في القمة، قدرًا جديدًا من الاستقرار. ومع دعم نيتش رانّا الهجومي وبراعة تريستان ستابس في إنهاء الأدوار، يهدف DC إلى تسجيل مجموع يمكن لراميَيه الدوّارين الدفاع عنه على أرضية دلهي الصعبة والمتماسكة.

أما مومباي إنديانز، بقيادة هارديك بانديا، فيظل الفريق الأكثر ترهيبًا على الورق. يشكّل “الثلاثي الكبير” في الكريكيت الهندي—روهيت شارما، سورياكومار ياداف، وجاسبريت بومراه—نواة قادرة على حسم المباراة أمام أي منافس خلال بضعة أوفَرات. ومن المرجح أن تدور استراتيجية مومباي حول بولينغ بومراه المتقن في الباوربلاي وفي الأوفَرات الأخيرة لتحييد قمة ترتيب دلهي. إضافةً إلى ذلك، يمنح إشراك موهبة أجنبية متفجرة مثل ويل جاكس فريق MI عمقًا هجوميًا رأسيًا في التسجيل، يحتاجه لمواجهة فخ السبين الذي تنصبه دلهي.

موعد انطلاق مباراة دلهي كابيتالز ضد مومباي إنديانز

🏟️ الملعب: ملعب آرون جايتلي، دلهي ⏰ وقت الانطلاق: 3:30 مساءً بتوقيت الهند (IST)

ستنطلق مباراة اليوم بين دلهي كابيتالز ومومباي إنديانز في 4 أبريل 2026، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي (IST).

🇬🇧 كيفية مشاهدة IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت من عملاء سكاي الحاليين، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتضمن Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، ما يتيح للمشاهد فرصة متابعة عدد أكبر بكثير من الفعاليات المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضات المباشرة أثناء التنقل، وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء سكاي أيضًا بث الأحداث عبر NOW TV. توجد مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لعشّاق الرياضة، بما في ذلك «العضوية الرياضية اليومية» التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. كما تمنح عضوية NOW الرياضية «المرنة بالكامل» إمكانية وصول غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا بدلًا من ذلك. وتبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتُجدَّد تلقائيًا ما لم يتم الإلغاء قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة «التوفير لمدة 12 شهرًا»، حيث تُحاسَب بخصم 20% وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. بعد مدة الحد الأدنى البالغة 12 شهرًا، تُجدَّد تلقائيًا بسعر 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي جهة بث متخصصة في الكريكيت، وهي الموطن الحصري لـ IPL في الولايات المتحدة. ستجد هنا بثًا مباشرًا ومسجلًا للمباريات، ما يتيح للجماهير متابعة الأحداث لحظة بلحظة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات، وتعليقًا، ولقطات أبرز الأحداث، مما يُثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن Willow TV، وتوفر إمكانية الوصول إلى IPL وإلى عالم كامل من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك الخطة الجديدة 'Fubo Sports'، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر التالية. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel وشبكات محلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. تُعد خدمة البث خيارًا بديهيًا لمحبي المصارعة وعشاق الرياضة عمومًا.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فسيعرض أيضًا متخصص بث الرياضة Kayo Sports بطولة هذا العام. هناك خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى جميع الرياضات (أكثر من 50 رياضة)، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد مُلزِم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، والموجّهة للأسر ولمن يرغبون في أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K فائقة الدقة (على محتوى محدد وعلى الأجهزة المتوافقة)

(على محتوى محدد وعلى الأجهزة المتوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرةً في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان كنت فيه. ينشئ VPN اتصالًا آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

