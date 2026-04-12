إليك أين يمكنك العثور على بثوث مباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة مومباي إنديانز ضد رويال تشالنجرز بنغالور، حيث يقدّم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

من المقرر أن تُشعل المنافسة الشرسة عالية الأوكتان بين مومباي إنديانز (MI) ورويال تشالنجرز بنغالورو (RCB) ملعب وانكhede يوم 12 أبريل 2026. تجمع هذه المباراة العشرون من موسم الدوري الهندي الممتاز IPL 2026 اثنتين من أكثر فرق الدوري شعبية في مواجهة تُعد تقليديًا مهرجانًا تهديفيًا مرتفعًا. ومع دخول الفريقين بتشكيلات مُعاد تشكيلها وديناميكيات قيادة جديدة، أصبحت الرهانات أعلى من أي وقت مضى لهذين المرشحين الدائمين للقب.

يدخل مومباي إنديانز هذه المباراة على أرضه وهو يتطلع إلى استغلال عمق قوته الضاربة الهائل. وتحت قيادة هارديك بانديا، عزّز MI صفوفه بعودة كوينتن دي كوك وإضافة شاردول ثاكور، ما يمنح التشكيلة توازنًا أفضل. ويظل “الثلاثي الكبير” روهيت شارما وهارديك بانديا وسورياكومار ياداف نبض الفريق، بينما يواصل جاسبريت بومراه قيادة هجوم البولينغ الذي سيُختبر بطبيعة الـ

أما رويال تشالنجرز بنغالورو، بقيادة راجات باتيدار في حملة 2026، فقد وصل بهوية متجددة لكن بفلسفة ضرب مألوفة. ويظل الأسطوري فيرات كوهلي الركيزة في القمة، مدعومًا بتعاقدات انفجارية مثل فيل سولت وعودة ديفدوت بادّيكال. أما وحدة الرمي لدى RCB، التي كانت غالبًا نقطة ضعفهم، فتضم الآن كتيبة سرعات مخضرمة بقيادة جوش هازلوود وبوفنيشوار كومار، بهدف توفير التحكم اللازم للدفاع عن المجاميع على الملاعب الصغيرة.

موعد انطلاق مباراة مومباي إنديانز ضد رويال تشالنجرز بنغالور

🏟️ الملعب: ملعب وانكيدي، مومباي ⏰ وقت البداية: 7:30 مساءً بتوقيت الهند (IST)

ستبدأ مباراة اليوم بين مومباي إنديانز ورويال تشالنجرز بنغالور في 12 أبريل 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند (IST).

🇬🇧 كيفية مشاهدة الدوري الهندي الممتاز (IPL) 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنتَ عميلاً لدى سكاي بالفعل، يمكنك إضافة سكاي سبورتس عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتم تضمين Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، ما يتيح للمشاهد فرصة متابعة المزيد من الفعاليات المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضات المباشرة أثناء التنقل، وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء سكاي أيضًا بثّ الأحداث عبر NOW TV. تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لعشّاق الرياضة، بما في ذلك «العضوية الرياضية اليومية»، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. كما تمنح عضوية NOW الرياضية «مرنة بالكامل» وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدى 30 يومًا بدلًا من ذلك. وتبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ويتم تجديدها تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة «توفير لمدة 12 شهرًا»، حيث يتم تحصيل رسوم أقل بنسبة 20% وتدفع فقط 27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. بعد المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم تجديدها تلقائيًا بسعر 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم إلغاؤها.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي جهة بث مخصصة للكريكيت، وهي الموطن الحصري لبطولة IPL في الولايات المتحدة. ستجد هنا بثًا مباشرًا ومسجّلًا للمباريات، ما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث لحظة بلحظة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقًا وملخصات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن Willow TV، وتوفر الوصول إلى IPL وعالمًا كاملًا من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك الخطة الجديدة 'Fubo Sports'، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر التالية. وهي مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel وشبكات محلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. تُعد خدمة البث خيارًا بديهيًا لمحبي المصارعة والرياضات عمومًا.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم تكن لديك خدمة Fox ولا ترغب في الاشتراك، فسيعرض أيضاً متخصص بث الرياضة Kayo Sports بطولة هذا العام. تتوفر خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، والمصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولاراً شهرياً

29.99 دولاراً شهرياً البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، دون عقد مُلزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، والموجهة للأسر ولمن يرغبون بأفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولاراً شهرياً

45.99 دولاراً شهرياً البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وعلى الأجهزة المتوافقة)

(على محتوى محدد وعلى الأجهزة المتوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى البث بدقة 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

الدولة القناة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرةً في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، لكن يمكنك أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل لـ VPN للاطلاع على خيارات أخرى.