كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين مومباي إنديانز وتشيناي سوبر كينغز: البث المباشر، القناة التلفزيونية، ووقت البداية

"""

إليك أين يمكنك العثور على بثوث مباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة مومباي إنديانز ضد تشيناي سوبر كينغز، حيث تقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

""""""

شهدت بداية موسم 2026 تباينًا في الحظوظ لهؤلاء العمالقة. تشيناي سوبر كينغز، بقيادة روتوراج غايكواد، واجهوا بداية بطيئة على نحو غير معتاد، حيث كافحوا للعثور على إيقاعهم في مبارياتهم الافتتاحية. وقد تعقّدت حملتهم أكثر بسبب غياب الأسطورة إم إس دوني، الذي يجلس حاليًا خارج الملعب بسبب شدّ في عضلة الساق.

بينما يظل عمق تشيناي سوبر كينغز أكبر أصولهم—مع لاعبين مثل شيفام دوبِه والصفقة الجديدة عبر التبادل سانجو سامسون المتوقع أن يتحملا العبء—فإن الفريق تحت ضغط لقلب سلسلة عدم الفوز قبل التوجه إلى الحصن في مومباي. من ناحية أخرى، يبدو مومباي إنديانز متجددًا تحت قيادة هارديك بانديا.

بالعودة إلى وانكهيدي، يمتلك مومباي إنديانز تشكيلة ضرب متفجرة تضم "هيتمان" روهيت شارما وأفضل ضارب T20 في العالم تصنيفًا، سورياكومار ياداف. ووحدة الرمي لديهم لا تقل قوة، بقيادة دقة جاسبريت بومراه ومدعومة بعودة الرامي المخضرم ترينت بولت. وباللعب على أرضهم، سيسعى مومباي إنديانز لاستغلال الظروف الملائمة للضرب والحفاظ على هيمنتهم التاريخية في هذا الملعب.

وقت بدء مباراة مومباي إنديانز ضد تشيناي سوبر كينغز

🏟️ المكان: ملعب وانكهيدي، مومباي ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي (IST)

ستبدأ مباراة اليوم بين مومباي إنديانز وتشيناي سوبر كينغز في 23 أبريل 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي (IST).

🇬🇧 كيفية مشاهدة الدوري الهندي الممتاز IPL 2026 في المملكة المتحدة

""""""

إذا كنت عميلاً حاليًا لدى Sky، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22£ شهريًا مع Sky Stream. Sky Sports+ مُضمّن دون تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة المزيد من الأحداث المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضة المباشرة أثناء التنقل وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث مع NOW TV. توجد مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لمتابع الرياضة المتحمس، بما في ذلك «عضوية الرياضة ليوم واحد»، والتي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99£. تمنح عضوية الرياضة «المرنة بالكامل» من NOW مرة أخرى وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدى 30 يومًا بدلًا من ذلك. وتكلف 34.99£ شهريًا ويتم تجديدها تلقائيًا ما لم يتم الإلغاء قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة «التوفير لمدة 12 شهرًا»، حيث يتم تحصيل 20% أقل وتدفع فقط 27.99£ شهريًا. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. بعد الحد الأدنى لمدة 12 شهرًا، يتم تجديدها تلقائيًا بسعر 34.99£ شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

""""""

ويلو تي في هي جهة بث مخصصة للكريكيت، وهي الموطن الحصري لـ IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلًا للمباريات، مما يجعل من الممكن للمشجعين متابعة الأحداث أثناء حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلًا تفصيليًا للمباريات، وتعليقًا، ولقطات أبرز الأحداث، مما يثري تجربة المشاهدة.

فوبو تي في هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن ويلو تي في، وتوفر الوصول إلى IPL وعالم كامل من الرياضات. تقدم فوبو عدة خطط اشتراك، بما في ذلك 'فوبو سبورتس', الجديدة، والتي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط فوبو الأخرى من 84.99 دولارًا/شهريًا مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. خدمة البث هذه خيار بديهي لمحبي المصارعة ومحبي الرياضات عمومًا.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

""""""

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فإن متخصص بث الرياضة Kayo Sports سيعرض أيضًا بطولة هذا العام. هناك خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى جميع الرياضات +50، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد إلزامي.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، المستهدفة للأسر وأولئك الذين يريدون أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

""""""

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرةً في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

"""